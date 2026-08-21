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Транспорт и связь Экономика и бизнес

От станка — в киберпространство: в "Битве заводов" определились финалисты

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершился первый этап киберспортивного турнира для сотрудников промышленных предприятий "Битва заводов", организованного онлайн-платформой "Игры Ростелекомом", Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), игровой студией "Леста" и Агентством креативных индустрий (АКИ) по игре "Мир танков". В отборочных сражениях приняли участие 48 команд крупнейших промышленных предприятий России и Белоруссии. Финальный матч пройдет на площадке Московского кластера видеоигр и анимации в День танкиста, который в 2026 году выпал на 13 сентября.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В финал вышли команды, представляющие четыре предприятия: "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону), Уральский завод гражданской авиации (Екатеринбург), "Транснефть — Дружба" (Брянск) и "Ново-Вятка" (Киров). Три недели команды соревновались в игре "Мир танков" в формате "7×7" (по семь игроков в каждой команде). Среди участников были как новички, так и опытные геймеры, главное условие — все члены команды должны работать на одном предприятии.

Михаил Осеевский, президент "Ростелекома":

"Благодаря "Битве заводов" нам удалось объединить людей по всей стране, причем из самых разных отраслей — от тяжелого машиностроения до производства продуктов питания. Турнир наглядно показал, что киберспорт стирает границы и помогает сотрудникам крупнейших предприятий не просто познакомиться, а найти общие интересы и продемонстрировать лучшие бойцовские качества. В финале, конечно, желаем победы сильнейшим, а еще хочется, чтобы сохранились новые связи и атмосфера единства участников".

Александр Шохин, президент РСПП:

"Турнир объединил сотрудников предприятий из разных регионов и показал, что современные цифровые форматы могут работать на развитие корпоративных коммуникаций и командного взаимодействия. Желаю финалистам успешной игры в Москве".

Борис Синицкий, операционный директор "Мира танков":

"Участвуя в "Битве заводов" десятки команд из разных регионов смогли проверить свои силы, побороться за выход в финал и вместе получить новый соревновательный опыт. Уверены, что именно такие массовые проекты создают фундамент для дальнейшего развития киберспорта — помогают вовлекать новых участников, раскрывать таланты и делать соревнования доступными для игроков любого уровня".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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