От станка — в киберпространство: в "Битве заводов" определились финалисты

Завершился первый этап киберспортивного турнира для сотрудников промышленных предприятий "Битва заводов", организованного онлайн-платформой "Игры Ростелекомом", Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), игровой студией "Леста" и Агентством креативных индустрий (АКИ) по игре "Мир танков". В отборочных сражениях приняли участие 48 команд крупнейших промышленных предприятий России и Белоруссии. Финальный матч пройдет на площадке Московского кластера видеоигр и анимации в День танкиста, который в 2026 году выпал на 13 сентября.

В финал вышли команды, представляющие четыре предприятия: "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону), Уральский завод гражданской авиации (Екатеринбург), "Транснефть — Дружба" (Брянск) и "Ново-Вятка" (Киров). Три недели команды соревновались в игре "Мир танков" в формате "7×7" (по семь игроков в каждой команде). Среди участников были как новички, так и опытные геймеры, главное условие — все члены команды должны работать на одном предприятии.

Михаил Осеевский, президент "Ростелекома":

"Благодаря "Битве заводов" нам удалось объединить людей по всей стране, причем из самых разных отраслей — от тяжелого машиностроения до производства продуктов питания. Турнир наглядно показал, что киберспорт стирает границы и помогает сотрудникам крупнейших предприятий не просто познакомиться, а найти общие интересы и продемонстрировать лучшие бойцовские качества. В финале, конечно, желаем победы сильнейшим, а еще хочется, чтобы сохранились новые связи и атмосфера единства участников".

Александр Шохин, президент РСПП:

"Турнир объединил сотрудников предприятий из разных регионов и показал, что современные цифровые форматы могут работать на развитие корпоративных коммуникаций и командного взаимодействия. Желаю финалистам успешной игры в Москве".

Борис Синицкий, операционный директор "Мира танков":

"Участвуя в "Битве заводов" десятки команд из разных регионов смогли проверить свои силы, побороться за выход в финал и вместе получить новый соревновательный опыт. Уверены, что именно такие массовые проекты создают фундамент для дальнейшего развития киберспорта — помогают вовлекать новых участников, раскрывать таланты и делать соревнования доступными для игроков любого уровня".