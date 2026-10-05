Замглавы Сызрани по соцвопросам прокомментировала ЧП в лагере "Дружные ребята"

Заместитель главы Сызрани по социальным вопросам Татьяна Журкина прокомментировала ситуацию в детском лагере "Дружные ребята".

Напомним, после того, как в соцсетях обнаружены сведения о противоправных действиях воспитателя детского лагеря в отношении несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело.

"Как только информация появилась в социальных сетях, мы незамедлительно выехали в детский досугово-оздоровительный центр — встретились с исполняющим обязанности директора Центра, связались с начальником лагеря "Дружные ребята", который сейчас находится за пределами Самарской области, а также старшим воспитателем.

По факту произошедшего подготовлена информация и направлена в Следственный комитет для рассмотрения.

Сегодня также встречаемся с родителями пострадавших детей. Раннее никаких запросов в адрес администрации не поступало. Ситуация взята на особый контроль.

В настоящее время с воспитателем трудовой договор расторгнут. В ближайшее время встретимся со всеми, кто фигурирует в этом видео, чтобы сложилось полное понимание ситуации. После этого будут приняты конкретные меры", — сказала Журкина.

Ситуация также находится на контроле министерства образования Самарской области. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводятся встречи с родственниками пострадавших детей. Оказывается содействие правоохранительным органам.

Министерством организована комиссия, которая проверит условия работы лагеря и проанализирует порядок действий персонала и руководства учреждения при возникновении конфликтной ситуации. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.