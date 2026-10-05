Замглавы Сызрани по соцвопросам прокомментировала ЧП в лагере "Дружные ребята"

Заместитель главы Сызрани по социальным вопросам Татьяна Журкина прокомментировала ситуацию в детском лагере "Дружные ребята".
Напомним, после того, как в соцсетях обнаружены сведения о противоправных действиях воспитателя детского лагеря в отношении несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело.
"Как только информация появилась в социальных сетях, мы незамедлительно выехали в детский досугово-оздоровительный центр — встретились с исполняющим обязанности директора Центра, связались с начальником лагеря "Дружные ребята", который сейчас находится за пределами Самарской области, а также старшим воспитателем.
По факту произошедшего подготовлена информация и направлена в Следственный комитет для рассмотрения.
Сегодня также встречаемся с родителями пострадавших детей. Раннее никаких запросов в адрес администрации не поступало. Ситуация взята на особый контроль.
В настоящее время с воспитателем трудовой договор расторгнут. В ближайшее время встретимся со всеми, кто фигурирует в этом видео, чтобы сложилось полное понимание ситуации. После этого будут приняты конкретные меры", — сказала Журкина.
Ситуация также находится на контроле министерства образования Самарской области. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводятся встречи с родственниками пострадавших детей. Оказывается содействие правоохранительным органам.
Министерством организована комиссия, которая проверит условия работы лагеря и проанализирует порядок действий персонала и руководства учреждения при возникновении конфликтной ситуации. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках