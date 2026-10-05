В детском лагере в Сызранском районе проверяют нарушения прав детей

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В Сызрани возбуждено уголовное дело после того, как в соцсетях обнаружили сведения о противоправных действиях воспитателя детского лагеря в отношении несовершеннолетних, сообщает прокуратура Самарской области.