В пятницу, 20 ноября, в 7:30 на 56 км дороги Р-229 "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" со стороны Самары в направлении Ровно-Владимировки столкнулись Chevrolet Niva и Lada Granta, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 55-летний водитель Chevrolet Niva выехал на "встречку" в запрещенном месте и столкнулся с Lada Granta под управлением 35-летнего мужчины.

После столкновения "Гранта" слетела в кювет и опрокинулась, водителя доставили в больницу.