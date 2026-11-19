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В четверг, 19 ноября, примерно в 01:55 на Южном шоссе в Тольятти автомобиль Geely врезался в опору троллейбусных контактных линий, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области