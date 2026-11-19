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С 1 по 23 ноября открыт прием заявок Всероссийского хакатона по информационным технологиям. IT-кейсы, возможность проявить свои навыки и написать не просто код, а целый проект в команде из двух-трех человек предстоит участникам от 12 до 18 лет включительно.