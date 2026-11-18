На базе Самарского социально-педагогического университета перед студентами в качестве лектора Российского общества "Знание" выступил руководитель управления региональной экологической политики департамента охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии региона Андрей Ардаков. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети".

Темой для открытого диалога стали направления реализации экологической политики в Самарской области. В ходе лекции студенты погрузились в вопросы обращения с отходами и раздельный сбор, мониторинга атмосферного воздуха и снижения выбросов. Лектор Общества "Знание" рассказал об очистке сточных вод и реабилитации малых рек, о сохранении особо охраняемых природных территорий и Красной книге, лесовосстановлении и защите лесов от вредителей. Кроме того, на встрече затронули вопросы экологического просвещения и возможностей для молодежи в сфере волонтерства, стажировок, грантов и карьеры в отрасли.

"Самарская область - один из крупнейших промышленных центров страны, но при этом экологическая обстановка в регионе стабильна. Это результат системной работы: реализация национального проекта и региональных госпрограмм, работа специалистов на местах. Экология закреплена в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года как один из стратегических приоритетов", - отметил Андрей Ардаков.

Он рассказал о важном практическом направлении - обращении с отходами. По словам лектора, в регионе работают восемь объектов обработки ТКО мощностью 820 тыс. тонн в год, планируется создать новые мощности еще на 480 тыс. тонн, а к 2030 году выйти на 100% обработки ежегодно образуемых ТКО. С 2029 года планируется двухпоточная система раздельного накопления на контейнерных площадках. Направлению нужны инженеры, логисты и IT-специалисты.

Кроме того, Андрей Ардаков уделил внимание теме атмосферного воздуха. В регионе 35 постов наблюдения, выбросы от стационарных источников в 2025 году сократились более чем на 17%. Отдельный инструмент - разработка предприятиями планов снижения выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий. Минприроды их проверяет, анализирует - согласовывает либо отправляет на доработку. Здесь нужны химики-лаборанты, инженеры-экологи и экономисты.

Лектор Общества "Знание" рассказал о биоразнообразии и особо охраняемых природных территориях. В регионе 214 ООПТ регионального значения общей площадью более 100 тыс. гектаров. Для большинства памятников утверждены охранные зоны, а в 2026 году создана дирекция по управлению ООПТ и развитию экологического туризма: задача - уйти от стихийного туризма для сохранения природы. Более 30 лет регион ведет реинтродукцию редких видов растений: например, пион тонколистный восстановлен и исключен из Красной книги 2017 года.

"Экология давно перестала быть "гуманитарной идеей" - это инженерная, экономическая и юридическая профессия одновременно, где нужны и технологи, и аналитики, и управленцы. Молодежь - это не "будущее", а уже действующая сила, потому что уже активно развиты волонтерские смены, гранты, стажировки и студенческие проекты, которые являются частью системной работы по направлению экологии", - подчеркнул Андрей Ардаков.

Знание.Лекторий - это просветительский проект Общества "Знание", в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Российского общества "Знание".