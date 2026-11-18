На базе Самарского социально-педагогического университета перед студентами в качестве лектора Российского общества "Знание" выступил руководитель управления региональной экологической политики департамента охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии региона Андрей Ардаков. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети".
Темой для открытого диалога стали направления реализации экологической политики в Самарской области. В ходе лекции студенты погрузились в вопросы обращения с отходами и раздельный сбор, мониторинга атмосферного воздуха и снижения выбросов. Лектор Общества "Знание" рассказал об очистке сточных вод и реабилитации малых рек, о сохранении особо охраняемых природных территорий и Красной книге, лесовосстановлении и защите лесов от вредителей. Кроме того, на встрече затронули вопросы экологического просвещения и возможностей для молодежи в сфере волонтерства, стажировок, грантов и карьеры в отрасли.
"Самарская область - один из крупнейших промышленных центров страны, но при этом экологическая обстановка в регионе стабильна. Это результат системной работы: реализация национального проекта и региональных госпрограмм, работа специалистов на местах. Экология закреплена в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года как один из стратегических приоритетов", - отметил Андрей Ардаков.
Он рассказал о важном практическом направлении - обращении с отходами. По словам лектора, в регионе работают восемь объектов обработки ТКО мощностью 820 тыс. тонн в год, планируется создать новые мощности еще на 480 тыс. тонн, а к 2030 году выйти на 100% обработки ежегодно образуемых ТКО. С 2029 года планируется двухпоточная система раздельного накопления на контейнерных площадках. Направлению нужны инженеры, логисты и IT-специалисты.
Кроме того, Андрей Ардаков уделил внимание теме атмосферного воздуха. В регионе 35 постов наблюдения, выбросы от стационарных источников в 2025 году сократились более чем на 17%. Отдельный инструмент - разработка предприятиями планов снижения выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий. Минприроды их проверяет, анализирует - согласовывает либо отправляет на доработку. Здесь нужны химики-лаборанты, инженеры-экологи и экономисты.
Лектор Общества "Знание" рассказал о биоразнообразии и особо охраняемых природных территориях. В регионе 214 ООПТ регионального значения общей площадью более 100 тыс. гектаров. Для большинства памятников утверждены охранные зоны, а в 2026 году создана дирекция по управлению ООПТ и развитию экологического туризма: задача - уйти от стихийного туризма для сохранения природы. Более 30 лет регион ведет реинтродукцию редких видов растений: например, пион тонколистный восстановлен и исключен из Красной книги 2017 года.
"Экология давно перестала быть "гуманитарной идеей" - это инженерная, экономическая и юридическая профессия одновременно, где нужны и технологи, и аналитики, и управленцы. Молодежь - это не "будущее", а уже действующая сила, потому что уже активно развиты волонтерские смены, гранты, стажировки и студенческие проекты, которые являются частью системной работы по направлению экологии", - подчеркнул Андрей Ардаков.
Знание.Лекторий - это просветительский проект Общества "Знание", в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.
С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Российского общества "Знание".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...