В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В.П.Полякова впервые выполнены две операции по имплантации электрокардиостимулятора с использованием современной технологии стимуляции проводящей системы сердца - имплантации электрода в область левой ножки пучка Гиса.

Суть метода заключается в том, что электрод не просто ставят в полость сердца, как при стандартной имплантации, а целенаправленно имплантируют в толщу межжелудочковой перегородки - именно в ту зону, где проходит левая ножка пучка Гиса.

"Идея состоит в том, чтобы стимулировать сердце "изнутри", по его собственной проводящей системе. Это позволяет добиться более физиологичной, синхронной активации желудочков. Традиционная стимуляция верхушки правого желудочка иногда приводит к десинхронизации и дополнительным рискам", - рассказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции, врач сердечно-сосудистый хирург Степан Поляков.

Операция в диспансере проводилась совместно с заведующим отделением - врачом по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению клиник НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук Сергеем Криволаповым.

"Внедрение данной методики в регионе - важный этап в развитии современных методов лечения нарушений сердечного ритма и расширении возможностей оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с нарушениями предсердно-желудочковой проводимости", - подчеркнул главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова Дмитрий Дупляков.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.