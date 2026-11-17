В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В.П.Полякова впервые выполнены две операции по имплантации электрокардиостимулятора с использованием современной технологии стимуляции проводящей системы сердца - имплантации электрода в область левой ножки пучка Гиса.
Суть метода заключается в том, что электрод не просто ставят в полость сердца, как при стандартной имплантации, а целенаправленно имплантируют в толщу межжелудочковой перегородки - именно в ту зону, где проходит левая ножка пучка Гиса.
"Идея состоит в том, чтобы стимулировать сердце "изнутри", по его собственной проводящей системе. Это позволяет добиться более физиологичной, синхронной активации желудочков. Традиционная стимуляция верхушки правого желудочка иногда приводит к десинхронизации и дополнительным рискам", - рассказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции, врач сердечно-сосудистый хирург Степан Поляков.
Операция в диспансере проводилась совместно с заведующим отделением - врачом по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению клиник НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук Сергеем Криволаповым.
"Внедрение данной методики в регионе - важный этап в развитии современных методов лечения нарушений сердечного ритма и расширении возможностей оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с нарушениями предсердно-желудочковой проводимости", - подчеркнул главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова Дмитрий Дупляков.
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас