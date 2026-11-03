С начала года более 90 медработников трудоустроились по программе "Земский фельдшер/доктор"

С начала года в сельские медучреждения Самарской области привлечено 63 врача и 30 средних медицинских работников, в том числе для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, вновь открытых поликлиниках и социально значимых подразделениях медицинских организаций. Существенную роль в привлечении специалистов играют меры поддержки, которые действуют в регионе. Одна из значимых - выплаты по программе "Земский доктор/фельдшер".

Так, в Кинель-Черкасскую центральную районную больницу трудоустроилась врач-терапевт Дария Хусаинова. Она вернулась в родной район после окончания Самарского государственного медицинского университета и ординатуры по терапии. Решение было осознанным: Дария Маратовна родом из с. Александровка, и выбор больницы был связан с желанием быть ближе к дому.

"Коллектив и пациенты встретили тепло. Руководство больницы оказывает поддержку - при необходимости всегда можно обратиться с вопросом. Коллеги с большим опытом также помогают советами", - отметила врач.

Сегодня специалист ведет прием как участковый терапевт - на ее участке около 2 тыс. человек, - а также работает в дневном стационаре.

Выплаты по программе "Земский фельдшер/доктор" составляют от 500 тыс. до 1,5 млн руб. (в зависимости от удаленности места трудоустройства от Самары) с обязательством работы в учреждении не менее пяти лет.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами - важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Кроме того, в Самарской области действуют региональные меры поддержки медработников. С 2025 г. по решению губернатора Вячеслава Федорищева врачи, приехавшие на работу в государственные медицинские организации Сызрани и Тольятти из других субъектов и стран, получают единовременную специальную выплату 1 млн рублей. Также в прошлом году было приобретено 35 служебных квартир для медиков.

Тем, кто трудоустроился по наиболее востребованным специальностям, предоставляется единовременная выплата 200 тыс. рублей. Детей медработников в первоочередном порядке обеспечивают местами в детских садах. Специалисты могут получить также социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.



