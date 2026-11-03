С начала года более 90 медработников трудоустроились по программе "Земский фельдшер/доктор"

С начала года в сельские медучреждения Самарской области привлечено 63 врача и 30 средних медицинских работников, в том числе для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, вновь открытых поликлиниках и социально значимых подразделениях медицинских организаций. Существенную роль в привлечении специалистов играют меры поддержки, которые действуют в регионе. Одна из значимых - выплаты по программе "Земский доктор/фельдшер".
Так, в Кинель-Черкасскую центральную районную больницу трудоустроилась врач-терапевт Дария Хусаинова. Она вернулась в родной район после окончания Самарского государственного медицинского университета и ординатуры по терапии. Решение было осознанным: Дария Маратовна родом из с. Александровка, и выбор больницы был связан с желанием быть ближе к дому.
"Коллектив и пациенты встретили тепло. Руководство больницы оказывает поддержку - при необходимости всегда можно обратиться с вопросом. Коллеги с большим опытом также помогают советами", - отметила врач.
Сегодня специалист ведет прием как участковый терапевт - на ее участке около 2 тыс. человек, - а также работает в дневном стационаре.
Выплаты по программе "Земский фельдшер/доктор" составляют от 500 тыс. до 1,5 млн руб. (в зависимости от удаленности места трудоустройства от Самары) с обязательством работы в учреждении не менее пяти лет.
Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами - важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.
Кроме того, в Самарской области действуют региональные меры поддержки медработников. С 2025 г. по решению губернатора Вячеслава Федорищева врачи, приехавшие на работу в государственные медицинские организации Сызрани и Тольятти из других субъектов и стран, получают единовременную специальную выплату 1 млн рублей. Также в прошлом году было приобретено 35 служебных квартир для медиков.
Тем, кто трудоустроился по наиболее востребованным специальностям, предоставляется единовременная выплата 200 тыс. рублей. Детей медработников в первоочередном порядке обеспечивают местами в детских садах. Специалисты могут получить также социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас