Новый рентген-аппарат заработал в детской поликлинике Октябрьского района

Новый рентгенодиагностический комплекс работает в поликлинике Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

Рентген-аппарат заработал в июне этого года в день открытия поликлиники. За это время исследования прошли более 1500 юных пациентов.

"Рентгенодиагностический комплекс позволяет проводить широкий спектр исследований — как рентгенографических, так и рентгеноскопических. Аппарат обеспечивает точность постановки диагноза, высокое качество и информативность исследований. Все снимки, сделанные с его помощью, сразу попадают в электронный архив "Комета". Снимки можем делать полипозиционно", — рассказала заведующая отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог Татьяна Прокудина.

Ранее диагностическое оборудование отсутствовало в поликлинических отделениях больницы, и пациентам приходилось посещать стационарное отделение, чтобы сделать рентген или УЗИ.

Благодаря мероприятиям национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", которые реализуются по решению президента России Владимира Путина, а также при поддержке регионального правительства в медучреждениях региона продолжается обновление оборудования.