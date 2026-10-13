Новый рентген-аппарат заработал в детской поликлинике Октябрьского района

Новый рентгенодиагностический комплекс работает в поликлинике Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".
Рентген-аппарат заработал в июне этого года в день открытия поликлиники. За это время исследования прошли более 1500 юных пациентов.
"Рентгенодиагностический комплекс позволяет проводить широкий спектр исследований — как рентгенографических, так и рентгеноскопических. Аппарат обеспечивает точность постановки диагноза, высокое качество и информативность исследований. Все снимки, сделанные с его помощью, сразу попадают в электронный архив "Комета". Снимки можем делать полипозиционно", — рассказала заведующая отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог Татьяна Прокудина.
Ранее диагностическое оборудование отсутствовало в поликлинических отделениях больницы, и пациентам приходилось посещать стационарное отделение, чтобы сделать рентген или УЗИ.
Благодаря мероприятиям национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", которые реализуются по решению президента России Владимира Путина, а также при поддержке регионального правительства в медучреждениях региона продолжается обновление оборудования.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас