Участниками "Кросса нации" стали 4500 жителей Самарской области

В субботу, 26 сентября, Самарская область приняла участие во Всероссийском дне бега "Кросс нации". Мероприятие проводится в рамках госпрограммы "Спорт России" и в 2026 г. посвящено Году единства народов России.

Цели "Кросса нации" — популяризация бега как вида физической активности и вовлечение различных групп населения в систематические занятия физкультурой и спортом.

В Самарской области старты организовали 24 муниципалитета: Тольятти, Жигулевск, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Чапаевск, Безенчук, Большая Черниговка, Борское, Варламово, Елховка, Исаклы, Камышла, Кинель-Черкассы, Клявлино, Кошки, Красноармейское, Пестравка, Серноводск, Хворостянка, Челно-Вершины, Шентала и Южный город. Всего по области на старт Всероссийского дня бега вышли 4500 любителей активного образа жизни.

Центральный старт "Кросса нации" состоялся в Самаре на лыжной базе "Чайка" и собрал более 2000 человек. На дистанции вышли дошкольники, школьники, студенты, трудовые коллективы, семейные команды, действующие спортсмены и ветераны спорта. Среди них — призеры чемпионата России по легкой атлетике, всероссийских соревнований по лыжным гонкам, Спартакиады пенсионеров России.

"Сегодняшний старт, посвященный Году единства народов России, действительно объединяет. Объединяет всех любителей спорта и здорового образа жизни в Самарской области, которые вместе выходят на старт и показывают, насколько наш регион спортивный. И каждый уходит с финишной черты с победой — победой над собой", — обратилась к участникам министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Участникам были предложены на выбор спортивные дистанции с делением по возрастным категориям и массовый забег на 1 километр.

Победителями спортивных забегов "Кросса нации" стали Александр Сливчиков, Ульяна Рачева, Илья Юртаев, Мария Гаранина, Никита Данилов, Анжелика Мошкина, Ульяна Ефремова, Григорий Подоленко, Игорь Терюткин, Камиль Биккулов, Эльвира Чудаева, Софья Щепеткова, Егор Савельев, Анна Крыслова и Дмитрий Крыслов.

В течение дня на мероприятии работала зона интерактивных площадок: выставка дронов от регионального отделения ДОСААФ, информационная площадка ВФСК ГТО, зона киберспорта: ритм-симулятор и игры в режиме виртуальной реальности, выездная экспозиция музейно-выставочного комплекса "Самара космическая". Через очки виртуальной реальности каждый мог поприсутствовать на Байконуре на старте ракеты и увидеть нашу планету из космоса.