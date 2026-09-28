Жителей Самарской области обязали чипировать домашних собак

Правительство Самарской области утвердило порядок регистрации домашних животных. Описываем все нюансы процедуры, а также сроки, в которые ее нужно будет провести.

Обязательства жителей по регистрации домашних животных закрепили в региональном законодательстве еще в 2025 году. Новый документ регламентирует саму процедуру. В частности, в нем обозначены цели данной работы:

профилактика особо опасных инфекционных и паразитарных болезней человека и животных;

установление общего количества домашних животных на территории области;

определение принадлежности домашних животных их владельцам, в том числе для обеспечения возможности возврата пропавших питомцев;

сокращение численности животных без владельцев;

усиление контроля за владельцами и борьба с анонимным использованием животных, в том числе в случаях жестокого обращения и правовых споров.

К домашним животным власти отнесли только собак и кошек. Первые подлежат обязательной регистрации в течение 14 календарных дней с даты достижения трехмесячного возраста или со дня ввоза, приобретения животного. Процедуру для кошек будут осуществлять в добровольном порядке — по инициативе владельцев.

Заниматься регистрацией животных будут специалисты Самарского ветеринарного объединения и Самарской областной ветеринарной лаборатории, которые подведомственны профильному комитету регионального правительства. Владельцу необходимо лично прийти в учреждение со своим питомцем и подать заявление по форме, приложив:

документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ (паспорт, военный билет и др.);

ИНН, СНИЛС;

согласие на обработку персональных данных;

ветеринарный паспорт животного с отметками о вакцинации против бешенства.

Регистрация собак и кошек будет бесплатной. Однако обязательно наличие у животного электронного чипа. Установить его можно будет непосредственно в обозначенных учреждениях за указанную в прейскурантах стоимость, либо заблаговременно в любой ветеринарной клинике.

Процедура регистрации будет проходить следующим образом. Животному присвоят уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер чипа. Затем в реестр ФГИС ВетИС (компонент "Хорриот") и региональную информационную систему занесут данные питомца и его владельца, а именно:

вид, порода, пол, окрас, дата рождения (точная или приблизительная) и кличка животного;

информация о вакцинации животного (дата, вид и наименование вакцины, серия);

адрес фактического местонахождения животного;

фото животного (анфас морды полностью) и номер его чипа;

фамилия, имя, отчество владельца животного;

данные паспорта владельца животного или иного документа, удостоверяющего его личность в соответствии с законодательством РФ;

адрес места жительства или места пребывания владельца животного;

номер телефона и адрес электронной почты.

Номер чипа животного также будут вносить в ветеринарный паспорт. Получить выписку о регистрации владелец сможет как лично в обозначенных учреждениях или по электронной почте.

Устанавливает документ и основания для снятия домашнего животного с регистрационного учета. Ими являются переезд владельца (смена места жительства) в другой регион РФ и смерть питомца. В последнем случае необходимо предоставить документ об утилизации трупа.

Порядок регистрации домашних животных вступит в силу с 1 марта 2027 года. У владельцев будет три месяца на то, чтобы провести эту процедуру.