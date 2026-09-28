Жителей Самарской области обязали чипировать домашних собак

Правительство Самарской области утвердило порядок регистрации домашних животных. Описываем все нюансы процедуры, а также сроки, в которые ее нужно будет провести.
Обязательства жителей по регистрации домашних животных закрепили в региональном законодательстве еще в 2025 году. Новый документ регламентирует саму процедуру. В частности, в нем обозначены цели данной работы:
- профилактика особо опасных инфекционных и паразитарных болезней человека и животных;
- установление общего количества домашних животных на территории области;
- определение принадлежности домашних животных их владельцам, в том числе для обеспечения возможности возврата пропавших питомцев;
- сокращение численности животных без владельцев;
- усиление контроля за владельцами и борьба с анонимным использованием животных, в том числе в случаях жестокого обращения и правовых споров.
К домашним животным власти отнесли только собак и кошек. Первые подлежат обязательной регистрации в течение 14 календарных дней с даты достижения трехмесячного возраста или со дня ввоза, приобретения животного. Процедуру для кошек будут осуществлять в добровольном порядке — по инициативе владельцев.
Заниматься регистрацией животных будут специалисты Самарского ветеринарного объединения и Самарской областной ветеринарной лаборатории, которые подведомственны профильному комитету регионального правительства. Владельцу необходимо лично прийти в учреждение со своим питомцем и подать заявление по форме, приложив:
документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ (паспорт, военный билет и др.);
ИНН, СНИЛС;
согласие на обработку персональных данных;
ветеринарный паспорт животного с отметками о вакцинации против бешенства.
Регистрация собак и кошек будет бесплатной. Однако обязательно наличие у животного электронного чипа. Установить его можно будет непосредственно в обозначенных учреждениях за указанную в прейскурантах стоимость, либо заблаговременно в любой ветеринарной клинике.
Процедура регистрации будет проходить следующим образом. Животному присвоят уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер чипа. Затем в реестр ФГИС ВетИС (компонент "Хорриот") и региональную информационную систему занесут данные питомца и его владельца, а именно:
- вид, порода, пол, окрас, дата рождения (точная или приблизительная) и кличка животного;
- информация о вакцинации животного (дата, вид и наименование вакцины, серия);
- адрес фактического местонахождения животного;
- фото животного (анфас морды полностью) и номер его чипа;
- фамилия, имя, отчество владельца животного;
- данные паспорта владельца животного или иного документа, удостоверяющего его личность в соответствии с законодательством РФ;
- адрес места жительства или места пребывания владельца животного;
- номер телефона и адрес электронной почты.
Номер чипа животного также будут вносить в ветеринарный паспорт. Получить выписку о регистрации владелец сможет как лично в обозначенных учреждениях или по электронной почте.
Устанавливает документ и основания для снятия домашнего животного с регистрационного учета. Ими являются переезд владельца (смена места жительства) в другой регион РФ и смерть питомца. В последнем случае необходимо предоставить документ об утилизации трупа.
Порядок регистрации домашних животных вступит в силу с 1 марта 2027 года. У владельцев будет три месяца на то, чтобы провести эту процедуру.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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