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Молодежная политика Общество

В Самаре пройдут полуфиналы лиги КВН трудовой молодежи

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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2 и 7 октября в 19:00 в МТС Live Holl (КРЦ "Звезда") пройдут игры полуфинала Самарской областной лиги КВН Трудовой молодежи. За проход в финал будут соревноваться команды различных предприятий и организаций Самарской области.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

2 октября

  •  "48 дюймов" — АО "Транснефть — Приволга"
  •  "Градусы" — Самарский филиал ПАО "Т Плюс"
  •  "На крыло" — Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина

7 октября

  • "ВсеМогущий МФЦ" — МАУ г. о. Самара "Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг"
  • "Для души" — ЧУОО ВО "Медицинский университет "Реавиз"
  • "Все кроме" — АО "ТЯЖМАШ"
  • "Уточкин имени команды" — АО "ТОАЗ"
  • "ЗАВОДной состав" — ООО "Тольяттикаучук"

Лига трудовой молодежи поддерживает развитие творческих способностей трудящейся молодежи и формирует дружеское сообщество профессионалов. Участие в лиге помогает командам работать в коллективе, проявлять инициативу и нестандартно подходить к решению задач. А для организаций это прекрасная платформа для трансляции корпоративных ценностей, возможность выделиться среди конкурентов, показав свою социальную ориентированность

Самарская областная лига КВН трудовой молодежи с 2017 г. объединяет на одной сцене команды, представляющие предприятия, профсоюзы, организации, заводы и фабрики из разных регионов нашей страны. Игры проходят при поддержке правительства Самарской области и Министерства молодежной политики Самарской области.

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Последние комментарии

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

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