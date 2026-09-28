В Самаре пройдут полуфиналы лиги КВН трудовой молодежи

2 и 7 октября в 19:00 в МТС Live Holl (КРЦ "Звезда") пройдут игры полуфинала Самарской областной лиги КВН Трудовой молодежи. За проход в финал будут соревноваться команды различных предприятий и организаций Самарской области.
2 октября
- "48 дюймов" — АО "Транснефть — Приволга"
- "Градусы" — Самарский филиал ПАО "Т Плюс"
- "На крыло" — Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина
7 октября
- "ВсеМогущий МФЦ" — МАУ г. о. Самара "Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг"
- "Для души" — ЧУОО ВО "Медицинский университет "Реавиз"
- "Все кроме" — АО "ТЯЖМАШ"
- "Уточкин имени команды" — АО "ТОАЗ"
- "ЗАВОДной состав" — ООО "Тольяттикаучук"
Лига трудовой молодежи поддерживает развитие творческих способностей трудящейся молодежи и формирует дружеское сообщество профессионалов. Участие в лиге помогает командам работать в коллективе, проявлять инициативу и нестандартно подходить к решению задач. А для организаций это прекрасная платформа для трансляции корпоративных ценностей, возможность выделиться среди конкурентов, показав свою социальную ориентированность
Самарская областная лига КВН трудовой молодежи с 2017 г. объединяет на одной сцене команды, представляющие предприятия, профсоюзы, организации, заводы и фабрики из разных регионов нашей страны. Игры проходят при поддержке правительства Самарской области и Министерства молодежной политики Самарской области.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.