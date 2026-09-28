В Самаре пройдут полуфиналы лиги КВН трудовой молодежи

2 и 7 октября в 19:00 в МТС Live Holl (КРЦ "Звезда") пройдут игры полуфинала Самарской областной лиги КВН Трудовой молодежи. За проход в финал будут соревноваться команды различных предприятий и организаций Самарской области.

2 октября

"48 дюймов" — АО "Транснефть — Приволга"

"Градусы" — Самарский филиал ПАО "Т Плюс"

"На крыло" — Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина

7 октября

"ВсеМогущий МФЦ" — МАУ г. о. Самара "Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг"

"Для души" — ЧУОО ВО "Медицинский университет "Реавиз"

"Все кроме" — АО "ТЯЖМАШ"

"Уточкин имени команды" — АО "ТОАЗ"

"ЗАВОДной состав" — ООО "Тольяттикаучук"

Лига трудовой молодежи поддерживает развитие творческих способностей трудящейся молодежи и формирует дружеское сообщество профессионалов. Участие в лиге помогает командам работать в коллективе, проявлять инициативу и нестандартно подходить к решению задач. А для организаций это прекрасная платформа для трансляции корпоративных ценностей, возможность выделиться среди конкурентов, показав свою социальную ориентированность

Самарская областная лига КВН трудовой молодежи с 2017 г. объединяет на одной сцене команды, представляющие предприятия, профсоюзы, организации, заводы и фабрики из разных регионов нашей страны. Игры проходят при поддержке правительства Самарской области и Министерства молодежной политики Самарской области.