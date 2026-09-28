16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Клиенты Билайна стали проводить в нейросетях на 23% больше времени Россияне переходят на онлайн-чаевые Авито обновил "ХвостРадар": ИИ поможет искать питомцев круглосуточно Самарская область вошла в ТОП-5 регионов страны, где чаще всего используют сервис МТС для слабослышащих Билайн запустил "Детский режим интернета" для безопасности самых юных пользователей

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты Билайна стали проводить в нейросетях на 23% больше времени

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ИИ-сервисы заняли второе место по росту использования среди онлайн-сервисов в сети Билайна. Клиенты оператора проводят с нейросетями в среднем 46 минут в день*. По темпам роста ИИ-сервисы уступили только российским мессенджерам, которые показали динамику +42%. Третье место заняли сервисы заказа и доставки продуктов (+22%).

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Главный сценарий использования нейросетей у представителей всех поколений — создание текстов и работа с документами. На втором месте — генерация аудиотреков. Далее предпочтения разных поколений различаются. Зумеры (19–29 лет), миллениалы (30–45 лет) и бумеры (65+ лет) чаще используют нейросети для переводов. Поколение X (46–64 года) отдает предпочтение созданию изображений. Реже всего все возрастные группы используют ИИ для распознавания музыки.

Нейросети все активнее входят в повседневную жизнь пользователей, но по времени использования пока уступают привычным цифровым сервисам: онлайн-кинотеатрам и социальным сетям. Клиенты Билайна проводят в них в среднем 153 и 119 мин в день соответственно. На третьем месте — онлайн-книги. В среднем на чтение клиенты Билайна тратят почти два часа ежедневно.

Растущий интерес к нейросетям учтен и в тарифной модели bee* (би) от Билайна. В нее включен доступ к популярным нейросетям. Подключая подписку, пользователь самостоятельно выбирает объем ГБ, минут и дополнительные опции.

*здесь и далее по обезличенным данным клиентов Билайна за июнь–август 2025/2026.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5wEwcci

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4