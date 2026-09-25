ТТУ Самары оштрафовали за завышение тарифа для интернет-провайдера

Трамвайно-троллейбусное управление Самары проиграло судебный процесс против регионального УФАС. Причиной спора стал штраф, который служба назначила муниципальному предприятию за злоупотребление доминирующим положением.

Нарушение сотрудники УФАС выявили во время проверки, инициированной по жалобе АО "ЭР-Телеком Холдинг" — интернет-провайдера "Дом.ру". Компания заявила, что ТТУ завышает стоимость услуги по предоставлению мест подвески волоконно-оптического кабеля (ВОК) на опорах контактной сети городского электротранспорта.

Согласно договору, с конца 2018 года тариф неоднократно повышался и в 2024 году составил 36 428 рублей 91 копейку за 1 км в месяц. "Эр-Телеком Холдинг" счел расценки экономически необоснованными и монопольно высокими. Обращение компании в ТТУ с просьбой о снижении стоимости успеха не возымело, тогда она пожаловалась в УФАС.

По итогам проверки специалисты службы подтвердили, что ТТУ занимает доминирующее положение на рынке услуг по предоставлению мест крепления ВОК на линии контактной сети городского электротранспорта, а установленные им цены завышены. За это злоупотребление муниципальное предприятие оштрафовали на 650 тысяч рублей. Также ему выдали предписание об устранении нарушений.

Однако ТТУ обжаловало решение УФАС в суде. По мнению представителей управления, специалисты службы допустили неполное выяснение обстоятельств по делу и ошибочно сделали вывод о том, что предприятие не является субъектом естественной монополии. В подтверждение экономической обоснованности стоимости услуги они сослались на ежегодную индексацию в связи с инфляцией. При этом указали, что аналогичные тарифы установлены для других контрагентов.

УФАС же парировало тем, что такой подход противоречит положениям НК РФ, законам о связи и защите конкуренции, согласно которым экономическая обоснованность цены подтверждается фактически понесенными затратами. Однако оказалось, что отдельных расчетов по этому направлению ТТУ не ведет и соответственно не предоставило соответствующие данные в службу. Поэтому во время проверки оценивались общие расходы предприятия.

Расчеты обоснованного размера тарифа в материалах дела не отразили. Однако привели данные, что общий доход ТТУ в 2024 году от всех видов деятельности составил 1,5 млрд рублей, от оказания услуги — 62,1 млн рублей (4,1%). При этом общие расходы оценивались в 3 млрд рублей. 4,1% от этой суммы составляет 124 887,31 рубля.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска ТТУ и согласился с позицией УФАС, указав следующее:

"Формирование цены на основании лишь показателей уровня инфляции и изменений налоговых ставок в отрыве от фактических затрат хозяйствующего субъекта на оказание услуги свидетельствует об ее экономической необоснованности. Установление монопольно высокого тарифа влечет негативные последствия, так как отражается на стоимости услуг операторов связи. Указанные действия совершаются ТТУ в силу обладания особым статусом субъекта, занимающего доминирующее положение на товарном рынке".

Добавим, что аналогичный судебный процесс у ФАС и ТТУ был в 2012 году. К нему были подключены все операторы связи, работающие в городе. Тогда суд тоже подтвердил доминирующее положение предприятия на рынке. Но вот тарифы предметом разбирательства не были.