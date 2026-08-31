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Десятка сильнейших: определились финалисты кибертурнира "Битва за Москву"

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершился отборочный этап киберспортивного турнира "Битва за Москву", приуроченного к годовщине одного из ключевых событий Великой Отечественной войны. Состязание по онлайн-игре "Мир танков" организовано платформой "Игры Ростелеком", партией "Единая Россия", студией "Леста" и Музеем Победы.

фото: предоставлено "Ростелеком"

В онлайн-отборе приняли участие более 230 тысяч человек. Весь август они сражались в режиме "Случайный бой" — каждый играл сам за себя. Десять игроков с лучшими результатами вышли в финал. Среди них — жители Москвы, Волгограда, Кемерова, Перми, Первоуральска, Подольска и Горловки (ДНР).

Решающие битвы пройдут 6 сентября 2026 года в Москве, на площадке Музея Победы на Поклонной горе. Главные сражения пройдут в командном режиме "Атака/оборона" на карте "Битва за Москву". Перед финалом состоится жеребьевка, которая разделит игроков на две команды по пять человек в каждой.

Александр Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России", координатор федерального партийного проекта "Историческая память":

"Для нас, организаторов, кибертурниры на исторические темы — это не просто соревнования любителей компьютерных игр. Это современный способ говорить с молодыми людьми об истории на понятном им языке. Онлайн-игра "Мир танков" — это уникальный мостик между поколениями. В нее играют и дети, и взрослые. Наша задача — через игру и интерактив показать реальную хронику событий Великой Отечественной, отдать дань памяти нашим героям и их подвигу".

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":

"Кибертурнир "Битва за Москву" стал крупнейшим в истории онлайн-игры "Мир танков" по количеству зарегистрированных участников. Такой интерес подтвердил востребованность форматов, где современные технологии служат сохранению исторической памяти. Благодарим партнеров за эффективное взаимодействие в организации этого значимого события. Желаем финалистам честной борьбы, сосредоточенности и удачи".

Борис Синицкий, продуктовый директор "Мира танков":

"Для нас особенно важно, что кибертурнир "Битва за Москву" вновь объединил игровое сообщество. Более 230 тысяч участников — показатель огромного интереса к проекту и подтверждение того, что современные игровые форматы могут по-новому рассказывать об истории и вовлекать широкую аудиторию. Будем с интересом следить за финалом".

Все участники турнира, сыгравшие в рамках отборочного этапа не менее 15 боев, получат гарантированные призы от платформы "Игры Ростелеком" и студии "Леста". Общий призовой фонд турнира составит 3,8 млн единиц игрового золота.

Подготовиться к финалу и прокачать свой аккаунт в "Мире танков" можно на платформе "Игры Ростелеком", где представлены выгодные предложения на премиум-аккаунты, игровое золото и предметы из популярной онлайн-игры.

"Игры Ростелеком" — онлайн-платформа, объединившая отечественный игровой маркетплейс и лаунчер. С начала 2026 года общее количество ее пользователей превысило 1,5 млн человек. На данный момент на игровой платформе "Ростелекома" представлено свыше 7 тыс. предложений, а лаунчер "Игры Ростелеком" был установлен более 50 тыс. раз.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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