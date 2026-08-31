Десятка сильнейших: определились финалисты кибертурнира "Битва за Москву"

Завершился отборочный этап киберспортивного турнира "Битва за Москву", приуроченного к годовщине одного из ключевых событий Великой Отечественной войны. Состязание по онлайн-игре "Мир танков" организовано платформой "Игры Ростелеком", партией "Единая Россия", студией "Леста" и Музеем Победы.

фото: предоставлено "Ростелеком"

В онлайн-отборе приняли участие более 230 тысяч человек. Весь август они сражались в режиме "Случайный бой" — каждый играл сам за себя. Десять игроков с лучшими результатами вышли в финал. Среди них — жители Москвы, Волгограда, Кемерова, Перми, Первоуральска, Подольска и Горловки (ДНР).

Решающие битвы пройдут 6 сентября 2026 года в Москве, на площадке Музея Победы на Поклонной горе. Главные сражения пройдут в командном режиме "Атака/оборона" на карте "Битва за Москву". Перед финалом состоится жеребьевка, которая разделит игроков на две команды по пять человек в каждой.

Александр Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России", координатор федерального партийного проекта "Историческая память": "Для нас, организаторов, кибертурниры на исторические темы — это не просто соревнования любителей компьютерных игр. Это современный способ говорить с молодыми людьми об истории на понятном им языке. Онлайн-игра "Мир танков" — это уникальный мостик между поколениями. В нее играют и дети, и взрослые. Наша задача — через игру и интерактив показать реальную хронику событий Великой Отечественной, отдать дань памяти нашим героям и их подвигу".

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома": "Кибертурнир "Битва за Москву" стал крупнейшим в истории онлайн-игры "Мир танков" по количеству зарегистрированных участников. Такой интерес подтвердил востребованность форматов, где современные технологии служат сохранению исторической памяти. Благодарим партнеров за эффективное взаимодействие в организации этого значимого события. Желаем финалистам честной борьбы, сосредоточенности и удачи".

Борис Синицкий, продуктовый директор "Мира танков": "Для нас особенно важно, что кибертурнир "Битва за Москву" вновь объединил игровое сообщество. Более 230 тысяч участников — показатель огромного интереса к проекту и подтверждение того, что современные игровые форматы могут по-новому рассказывать об истории и вовлекать широкую аудиторию. Будем с интересом следить за финалом".

Все участники турнира, сыгравшие в рамках отборочного этапа не менее 15 боев, получат гарантированные призы от платформы "Игры Ростелеком" и студии "Леста". Общий призовой фонд турнира составит 3,8 млн единиц игрового золота.

Подготовиться к финалу и прокачать свой аккаунт в "Мире танков" можно на платформе "Игры Ростелеком", где представлены выгодные предложения на премиум-аккаунты, игровое золото и предметы из популярной онлайн-игры.