С "Ростелекомом" лето не заканчивается: скидки на авторские туры пополнили коллекцию предложений в программе лояльности "Бонус"

Участникам программы лояльности "Ростелекома" стали доступны новые эксклюзивные предложения ― путешествия в Китай и Турцию со скидкой до 70%.

Отправиться в путешествие по уникальным авторским маршрутам от компании Luxors Travel могут только участникам программы "Бонус". Для того чтобы воспользоваться предложением, достаточно зарегистрироваться в программе, получить приветственные 200 бонусов и обменять их на скидку в личном кабинете "Ростелекома".

В программе лояльности можно найти и другие предложения для тех, кто собирается в отпуск: скидки на бронирования жилья от "Туту", "Авито Путешествий" и ТВИЛ, а также все необходимое в путешествии ― от чемоданов до экскурсий.

На время отдыха жилье клиентов "Ростелекома" остается под присмотром с услугой домашнего облачного видеонаблюдения. С ней посмотреть онлайн-трансляцию из своей квартиры или частного дома можно из любой точки мира, где есть интернет. Жители страны подключили уже 1,2 млн камер облачного видеонаблюдения "Ростелекома".

Виктория Горбатенко, менеджер по работе с партнерами программы лояльности "Бонус":

"Наша команда работает над персонализацией предложений для клиентов. Мы анализируем данные и готовим коммуникации под запрос клиента, создавая целевые подборки специальных предложений. С наступлением осени мы заметили повышенный спрос на предложения, связанные с путешествиями, поэтому совместно с партнерами подготовили несколько эксклюзивных новинок. Наша задача — наполнить витрину программы лояльности "Бонус" разнообразными уникальными и выгодными предложениями для всех клиентов "Ростелекома".

Диана Лурье, руководитель программы лояльности "Бонус":

"Ростелеком" не только решает вопросы доступа к интернету и другим цифровым услугам, но и предлагает выгодные скидки своим клиентам во всех сферах ― от покупки еды и одежды до организации путешествий. Для удобства с актуальными предложениями, акциями и скидками можно ознакомиться в мобильном приложении "Мой Ростелеком".

Программа лояльности "Бонус" существует более 13 лет. С её помощью клиенты копят бонусы за платежи, оформление новых услуг, выполнение заданий в онлайн-играх, а также от партнеров, на праздники и за длительное сотрудничество. Бонусы можно обменять на скидки на услуги и сервисы "Ростелекома" и партнеров.

Приложение "Мой Ростелеком" ― мобильный личный кабинет абонента. Оно работает на смартфонах на базе Android и iOS и доступно для скачивания в Google Play, Appstore, Rustore и Huawei Appgallery.