С "Ростелекомом" лето не заканчивается: скидки на авторские туры пополнили коллекцию предложений в программе лояльности "Бонус"

Участникам программы лояльности "Ростелекома" стали доступны новые эксклюзивные предложения ― путешествия в Китай и Турцию со скидкой до 70%.
Отправиться в путешествие по уникальным авторским маршрутам от компании Luxors Travel могут только участникам программы "Бонус". Для того чтобы воспользоваться предложением, достаточно зарегистрироваться в программе, получить приветственные 200 бонусов и обменять их на скидку в личном кабинете "Ростелекома".
В программе лояльности можно найти и другие предложения для тех, кто собирается в отпуск: скидки на бронирования жилья от "Туту", "Авито Путешествий" и ТВИЛ, а также все необходимое в путешествии ― от чемоданов до экскурсий.
На время отдыха жилье клиентов "Ростелекома" остается под присмотром с услугой домашнего облачного видеонаблюдения. С ней посмотреть онлайн-трансляцию из своей квартиры или частного дома можно из любой точки мира, где есть интернет. Жители страны подключили уже 1,2 млн камер облачного видеонаблюдения "Ростелекома".
Виктория Горбатенко, менеджер по работе с партнерами программы лояльности "Бонус":
"Наша команда работает над персонализацией предложений для клиентов. Мы анализируем данные и готовим коммуникации под запрос клиента, создавая целевые подборки специальных предложений. С наступлением осени мы заметили повышенный спрос на предложения, связанные с путешествиями, поэтому совместно с партнерами подготовили несколько эксклюзивных новинок. Наша задача — наполнить витрину программы лояльности "Бонус" разнообразными уникальными и выгодными предложениями для всех клиентов "Ростелекома".
Диана Лурье, руководитель программы лояльности "Бонус":
"Ростелеком" не только решает вопросы доступа к интернету и другим цифровым услугам, но и предлагает выгодные скидки своим клиентам во всех сферах ― от покупки еды и одежды до организации путешествий. Для удобства с актуальными предложениями, акциями и скидками можно ознакомиться в мобильном приложении "Мой Ростелеком".
Программа лояльности "Бонус" существует более 13 лет. С её помощью клиенты копят бонусы за платежи, оформление новых услуг, выполнение заданий в онлайн-играх, а также от партнеров, на праздники и за длительное сотрудничество. Бонусы можно обменять на скидки на услуги и сервисы "Ростелекома" и партнеров.
Приложение "Мой Ростелеком" ― мобильный личный кабинет абонента. Оно работает на смартфонах на базе Android и iOS и доступно для скачивания в Google Play, Appstore, Rustore и Huawei Appgallery.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово