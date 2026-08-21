На самарской верфи спущен на воду пассажирский катамаран "Сириус Бета"

На производственной площадке ЗАО "Нефтефлот" состоялась торжественная церемония спуска на воду пассажирского катамарана проекта 04790 "Соммерс L" (COMMEPC L), получившего название "Сириус Бета".

Это уже второе судно построенное по заказу АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в рамках государственной программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта. Первое судно — "Сириус Альфа" было успешно спущено на воду чуть ранее, в июне, и в настоящее время проходит швартовные испытания.

Катамараны проекта "Альфа" и "Бета" соответствуют строгим требованиям класса Российского морского регистра судоходства и предназначены для перевозки пассажиров как по внутренним водным путям, так и в прибрежных морских зонах.

Как отметил представитель АО "ГТЛК" Юрий Набатов, строительство судов этой серии — это новая веха в развитии отечественного судостроения: "Сегодня качество перевозок на внутренних водных путях и в прибрежных зонах выходит на новый уровень. ЗАО "Нефтефлот" приняло на себя серьезный вызов и выпустило катамараны длиной 38 метров — пассажирские суда такого типоразмера не строились в нашей стране более 40 лет".

Пассажирское судно длиной около 38 метров и шириной около 9,5 метра рассчитано на комфортное размещение 300 человек и способно развивать скорость до 10 узлов за счет работы двух двигателей мощностью по 405 кВт. Высокая скорость и экономичность достигаются благодаря применению комбинированного корпуса, где нижняя часть выполнена из специальной стали, а верхняя — из легких алюминиевых сплавов, что существенно снижает осадку и общую массу судна, позволяя обеспечивать отличные ходовые качества при меньшей мощности двигателей.

"Суда, которые делает завод, полностью созданы из российских комплектующих и материалов. Это важный шаг в развитии судостроения в регионе и стране в целом", — отмечает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Так, алюминиевые полуфабрикаты, используемые при строительстве катамаранов, произведены Самарским металлургическим заводом (СМЗ): 14 тонн панелей, 7,8 тонны профилей и трубная продукция.

"Использование стали в нижней части и алюминия в верхней создало оптимальный баланс прочности, легкости и высокой скорости. Судно полностью готово к достройке и испытаниям", — прокомментировал генеральный директор ЗАО "Нефтефлот" Вадим Голованов.

Развивать технологические компетенции и выдерживать высокие темпы строительства заводу помогает системная поддержка государства и внедрение современных методов управления. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал важность развития судостроения для региона, расположенного на одной из крупнейших водных артерий страны — Волге.

"Нефтефлот" является участником федерального проекта "Производительность труда" (входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"), а также получателем льготного займа Государственного фонда развития промышленности региона.

Отметим, что участие в федеральном проекте "Производительность труда" бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф.