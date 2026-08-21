На самарской верфи спущен на воду пассажирский катамаран "Сириус Бета"

На производственной площадке ЗАО "Нефтефлот" состоялась торжественная церемония спуска на воду пассажирского катамарана проекта 04790 "Соммерс L" (COMMEPC L), получившего название "Сириус Бета".
Это уже второе судно построенное по заказу АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в рамках государственной программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта. Первое судно — "Сириус Альфа" было успешно спущено на воду чуть ранее, в июне, и в настоящее время проходит швартовные испытания.
Катамараны проекта "Альфа" и "Бета" соответствуют строгим требованиям класса Российского морского регистра судоходства и предназначены для перевозки пассажиров как по внутренним водным путям, так и в прибрежных морских зонах.
Как отметил представитель АО "ГТЛК" Юрий Набатов, строительство судов этой серии — это новая веха в развитии отечественного судостроения: "Сегодня качество перевозок на внутренних водных путях и в прибрежных зонах выходит на новый уровень. ЗАО "Нефтефлот" приняло на себя серьезный вызов и выпустило катамараны длиной 38 метров — пассажирские суда такого типоразмера не строились в нашей стране более 40 лет".
Пассажирское судно длиной около 38 метров и шириной около 9,5 метра рассчитано на комфортное размещение 300 человек и способно развивать скорость до 10 узлов за счет работы двух двигателей мощностью по 405 кВт. Высокая скорость и экономичность достигаются благодаря применению комбинированного корпуса, где нижняя часть выполнена из специальной стали, а верхняя — из легких алюминиевых сплавов, что существенно снижает осадку и общую массу судна, позволяя обеспечивать отличные ходовые качества при меньшей мощности двигателей.
"Суда, которые делает завод, полностью созданы из российских комплектующих и материалов. Это важный шаг в развитии судостроения в регионе и стране в целом", — отмечает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Так, алюминиевые полуфабрикаты, используемые при строительстве катамаранов, произведены Самарским металлургическим заводом (СМЗ): 14 тонн панелей, 7,8 тонны профилей и трубная продукция.
"Использование стали в нижней части и алюминия в верхней создало оптимальный баланс прочности, легкости и высокой скорости. Судно полностью готово к достройке и испытаниям", — прокомментировал генеральный директор ЗАО "Нефтефлот" Вадим Голованов.
Развивать технологические компетенции и выдерживать высокие темпы строительства заводу помогает системная поддержка государства и внедрение современных методов управления. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал важность развития судостроения для региона, расположенного на одной из крупнейших водных артерий страны — Волге.
"Нефтефлот" является участником федерального проекта "Производительность труда" (входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"), а также получателем льготного займа Государственного фонда развития промышленности региона.
Отметим, что участие в федеральном проекте "Производительность труда" бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.