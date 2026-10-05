Самарчанку осудили за нанесение смертельного ножевого ранения сожителю в канун Нового года

Суд изменил квалификацию деяния жительнице Самары за причинение смерти сожителю, сообщает Самарский областной суд.
По данным суда, вечером 30 декабря 2025 г. во время распития спиртного между фигуранткой и ее сожителем вспыхнула ссора. Женщина взяла нож из кухонного шкафа и ударила им мужчину, тот умер от массивной кровопотери до приезда медиков.
При этом после удара виновница пыталась помочь: зажала рану полотенцем и попросила соседей вызвать скорую. С учетом этих действий и других обстоятельств суд переквалифицировал обвинение с убийства на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Смягчающими факторами стали состояние здоровья подсудимой и попытки оказать помощь потерпевшему; отягчающих обстоятельств не установлено.
В итоге Промышленный районный суд приговорил самарчанку к 5 годам 6 месяцам в колонии общего режима.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках