Самарчанку осудили за нанесение смертельного ножевого ранения сожителю в канун Нового года

Суд изменил квалификацию деяния жительнице Самары за причинение смерти сожителю, сообщает Самарский областной суд.

По данным суда, вечером 30 декабря 2025 г. во время распития спиртного между фигуранткой и ее сожителем вспыхнула ссора. Женщина взяла нож из кухонного шкафа и ударила им мужчину, тот умер от массивной кровопотери до приезда медиков.

При этом после удара виновница пыталась помочь: зажала рану полотенцем и попросила соседей вызвать скорую. С учетом этих действий и других обстоятельств суд переквалифицировал обвинение с убийства на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Смягчающими факторами стали состояние здоровья подсудимой и попытки оказать помощь потерпевшему; отягчающих обстоятельств не установлено.

В итоге Промышленный районный суд приговорил самарчанку к 5 годам 6 месяцам в колонии общего режима.