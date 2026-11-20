В дежурную часть МУ МВД России "Сызранское" обратилась 19-летняя местная жительница с заявлением о краже с ее банковского счета 30 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В ходе опроса заявительница пояснила, что несколько месяцев назад в специальном чат-боте для поиска второй половины, познакомилась с молодым человеком. После непродолжительной переписки и свидания, мужчина предложил спутнице подработку в интернете. По инструкции нового знакомого, девушка оформила дебетовую банковскую карту и предоставила ему свой телефон и доступ в банковское приложение.
Через два дня жительница Сызрани обнаружила, что стала обладательницей займа в размере 30 тыс. руб., которые были переведены на счет нового знакомого. После неудачных попыток призвать к совести молодого человека, девушка обратилась за помощью в полицию.
Сотрудники органов внутренних дел изучили выписку по банковскому счету потерпевшей, предоставленные скриншоты звонков и переписки девушки со знакомым из чат-бота и выяснили, что к совершению хищения денег может быть причастен 21-летний житель Самары.
Полицейские установили местонахождение злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса мужчина в содеянном сознался. Он пояснил, что находясь в командировке в Сызрани, познакомился с девушкой, воспользовавшись ее доверчивостью, оформил кредит на ее имя. Задержанный надеялся, что перевод в размере 30 тыс. со счета потерпевшей останется для нее незамеченным.
В настоящее время следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" жителю Самары предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут