Делегация Самарской области принимает участие в крупнейшем отраслевом событии страны — "Транспортной неделе — 2026", которая проходит в Москве с 14 по 20 ноября. Ежегодное деловое событие собирает представителей федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций, крупнейших производителей транспортных средств, компаний-перевозчиков грузов и пассажиров, научного сообщества, бизнеса.

В составе делегации Самарской области — первый заместитель губернатора — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов и министр транспорта и автомобильных дорог региона Сергей Неретин.

Центральными событиями недели стали XX Международный форум и выставка "Транспорт России", посвященные обновленной Транспортной стратегии России до 2050 года. В рамках деловой программы обсуждались цифровизация, развитие высокоскоростного движения и лучшие практики реализации региональных проектов.

Одним из ключевых событий "Транспортной недели — 2026" стало награждение субъектов‑лидеров по реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" в части дорожной деятельности по итогам 2026 года. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин отметил высокие темпы дорожных работ в Самарской области и вручил команде региона диплом "За высокий уровень финансовой дисциплины".

"Хочу поблагодарить главу региона и руководство дорожных учреждений за их добросовестную работу и бесценный вклад в развитие российской дорожной отрасли. Необходимо удерживать темп, несмотря на любые трудности, чтобы дороги в нашей стране продолжали строиться и становиться безопаснее и комфортнее. Ведь по дорогам ездит каждый житель, и все, что мы делаем, касается каждого", — сказал Марат Хуснуллин.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет развитию дорог в регионе повышенное внимание. В 2026 году по нацпроекту в Самарской области отремонтировано более 120 км автомобильных дорог и более 12 мостов. Дополнительные средства регионального бюджета также направлены на ремонт более 170 км дорог местного значения.

Ключевыми задачами дорожной кампании в регионе в 2026 году являются не только комфорт, но и безопасность. Большое внимание уделяется обеспечению автомобильных дорог дополнительными средствами безопасности дорожного движения, а также созданию безопасной инфраструктуры, в том числе тротуаров и освещения.

"Качество дорог — это важная составляющая качества жизни. Ремонт и реконструкция дорожных объектов — один из безусловных приоритетов работы Правительства, на это нацеливает нас Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев. В текущем году он поставил нам задачу нарастить темпы в работе и завершить ряд объектов с опережением сроков, и эта задача была выполнена. Эта награда для региона — знак большого доверия со стороны федерального центра, мы постараемся и в дальнейшем это доверие оправдать. И, конечно, это ни в коем случае не повод успокаиваться. В регионе еще очень много дорожных объектов, требующих реконструкции, и в будущем году нам также предстоит большая работа", — отметил Виталий Шабалатов.