В Самарской области по нацпроекту установили более 6 тысяч погонных метров уличного освещения

В 2026 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Самарской области установили 6200 погонных метров искусственного освещения на региональных дорогах. Новые линии появились в четырех районах — Красноярском, Приволжском, Сергиевском и Борском. Освещение повышает безопасность водителей и пешеходов в темное время суток, особенно вблизи школ, остановок и переходов.

Уличное освещение вместе с тротуарами получили жители сел Захаркино и Борское, а также поселков Яблоневый и Нижняя Сызрань. Для этих населенных пунктов освещение — не просто комфорт, а необходимость: здесь ходят школьники, люди возвращаются с работы и добираются до социальных учреждений.

Один из таких примеров — районный центр село Борское. Здесь новое освещение смонтировано по всем современным нормативам на протяжении 5,5 км на участках автодорог "Отрадный — Богатое" — Борское и Кинель — Богатое — Борское. По этим дорогам ходят школьники и студенты — это важно для родителей.

"Очень рады, что помимо ремонта дороги у нас сделали освещение и тротуары. Раньше было страшно отпускать ребенка в школу, сейчас дорога стала безопаснее", — рассказала жительница села Борское Ульяна Колодина.

В рамках капитального ремонта дорог, помимо опор, на участках предусмотрено обустройство остановочных площадок с новыми павильонами, установка дорожных знаков и барьерных ограждений.

Отметим, что также в рамках нацпроекта на Обводном шоссе Тольятти подрядчик приступил к установке опор освещения на участках капитального ремонта, завершение которого запланировано в 2027 году.