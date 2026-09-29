16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ХК "Лада" проиграл минскому "Динамо" ХК "Лада" проиграл "Нефтехимику" "Лада" в овертайме уступила "Ак Барсу" ХК ЦСК ВВС уступил "Торосу" ЦСК ВВС одержал волевую победу над "Ижсталью"

Хоккей Спорт

ХК "Лада" проиграл минскому "Динамо"

МИНСК. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 94
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 28 сентября, ХК "Лада" начал выездную серию с поражения от минского "Динамо", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В первом периоде заброшенных шайб не было, а во втором хозяева забросили четыре шайбы, три из которых — в большинстве.

В третьем периоде минчане довели свое преимущество до пяти шайб. Тольяттинцы ответили хорошей комбинацией, которую завершил точным броском Андрей Чивилев. На 57-й минуте свою первую шайбу за "Ладу" забросил Жереми Гроло — ему удался мощный щелчок в большинстве. Наставник волжан заменил голкипера шестым полевым игроком и Райли Савчук сократил счет. На последней минуте волжане, игравшие с экстра-полевым сократили свое отставание до минимума (Никита Сетдиков реализовал "лишнего"), но уйти от поражения тольяттинцы не смогли. 5:4, победа "Динамо". 

В среду, 30 сентября, "Лада" сыграет в Екатеринбурге с местным "Автомобилистом".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4