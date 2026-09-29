ХК "Лада" проиграл минскому "Динамо"

В понедельник, 28 сентября, ХК "Лада" начал выездную серию с поражения от минского "Динамо", сообщает пресс-служба автозаводцев.

В первом периоде заброшенных шайб не было, а во втором хозяева забросили четыре шайбы, три из которых — в большинстве.

В третьем периоде минчане довели свое преимущество до пяти шайб. Тольяттинцы ответили хорошей комбинацией, которую завершил точным броском Андрей Чивилев. На 57-й минуте свою первую шайбу за "Ладу" забросил Жереми Гроло — ему удался мощный щелчок в большинстве. Наставник волжан заменил голкипера шестым полевым игроком и Райли Савчук сократил счет. На последней минуте волжане, игравшие с экстра-полевым сократили свое отставание до минимума (Никита Сетдиков реализовал "лишнего"), но уйти от поражения тольяттинцы не смогли. 5:4, победа "Динамо".

В среду, 30 сентября, "Лада" сыграет в Екатеринбурге с местным "Автомобилистом".