ХК "Лада" проиграл "Нефтехимику"

В среду, 23 сентября, в очередном матче Фонбет чемпионата КХЛ ХК "Лада" уступил "Нефтехимику", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Нижнекамске на "Нефтехим-Арене".

Тольяттинцы активно начали и на шестой минуте Артем Карпов, подключившийся к атаке, открыл счет. Вторая половина стартового периода осталась за хозяевами. На 13-й минуте Андрей Белозеров сравнял счет. В самом начале второго периода Иван Николишин замкнул передачу на дальнюю штангу и нижнекамцы вышли вперед. На 24-й минуте Точилкин реализовал выход один на один и увеличил преимущество "Нефтехимика". На 33-й минуте Дамир Жафяров реализовал большинство. В концовке периода хозяева по разу забили в большинстве (Максим Федотов) и меньшинстве (Матвей Надворный).

На 41-й минуте Андрей Чивилев сократил счет. На 44-й минуте Чивилев обокрал соперника в своей зоне и вместе с Расимом Шакировым убежали в контратаку — бросок последнего с добивания оказался точен. Для Шакирова эта шайба стала первой в КХЛ. Но, развить свой успех тольяттинцам не удалось: Жафяров оформил дубль на 47-й минуте, установив окончательный счет. 7:3, победа "Нефтехимика".