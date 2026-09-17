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Хоккей Спорт

ХК "Лада" разгромно проиграл "Барысу" — 0:6

ТОЛЬЯТТИ. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 16 сентября, ХК "Лада" на домашнем льду проиграл "Барысу" из Астаны в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Счет на 19-й минуте открыли гости: Джейк Масси с пятака отправил шайбу в ворота "Лады". На 22-й минуте Джастин Бэйли вошел в зону волжан и мощно щелкнул, не сближаясь с голкипером. На последней минуте второго периода Семен Симонов забросил третью шайбу в ворота волжан. В третьем периоде Иэн Макошен, Бэйли и Тайс Томпсон забросили по шайбе, установив окончательный результат. 0:6, победа "Барыса". 

В проигранной встрече с "Барысом" "Лада" установила антирекорд Континентальной хоккейной лиги, нанеся всего семь бросков за матч.  

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