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ХК "Лада" с победы стартовал на турнире в Магнитогорске

МАГНИТОГОРСК. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем первом матче "Турнира памяти И. Х. Ромазана" в Магнитогорске "Лада" встречалась с "Амуром".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Совсем недавно команды встречались на турнире в Уфе — тогда дальневосточники одержали победу со счетом 5:0.

Вторая встреча соперников в межсезонье прошла по совсем другому сценарию. Стартовый период прошел без заброшенных шайб. На 22-й минуте Павел Кудрявцев замкнул передачу Мэйсона Миллмэна на дальнюю штангу. Вскоре тольяттинцы остались в меньшинстве, и Роман Пилипенко сравнял счет. На 33-й минуте волжане вновь вышли вперед. Расим Шакиров, получив шайбу от Данилы Дяденькина, объехал ворота "Амура" и закатил в них шайбу. На последней минуте встречи Бен Кинг отправил шайбу в пустые ворота хабаровчан. Победа "Лады" со счетом 3:1.

"Амур" (Хабаровск) — "Лада" — 1:3 (0:0; 1:2; 0:1)

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