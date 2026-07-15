"Лада" подписала защитника Майсона Миллмана

Канадский защитник Майсон Миллман подписал односторонний контракт на один сезон с ХК "Лада", сообщает пресс-служба клуба.

Спортсмен провел прошлый сезон в AHL за "Бейкерсфилд Кондорс" и набрал 8 (1+7) очков в 44 матчах. Всего в Американской хоккейной лиге Майсон провел 137 игр, забросил шесть шайб, отдал 24 передачи и имеет показатель полезности "+13". В сезоне 2021/22 защитник становился лучшим игроком февраля по показателю полезности в лиге ECHL.