ХК "Лада" продлил контракт с Никитой Сетдиковым

Сетдиков начал свое выступление в КХЛ за "Салават Юлаев": вместе с уфимским клубом нападающий дошел до бронзы в сезоне 2015/16. Основная часть карьеры Никиты прошла в "Сибири", в составе которой он провел 116 игр, забросил 16 шайб и отдал 24 передачи. Всего в КХЛ форвард провел в 341 матч с результатом 124 (48+76) очка.

В прошедшем сезоне Сетдиков провел 44 матча в составе "Лады", забросил 6 шайб и отдал 13 передач.

Новый контракт несет односторонний характер и рассчитан на один сезон.