ХК "Лада" продлил контракты с Иваном Романовым и Николаем Макаровым

ХК "Лада" продлил на один сезон контракты с нападающим Иваном Романовым и защитником Николаем Макаровым, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне форвард Романов провел 58 матчей, в которых забросил 8 шайб и отдал 7 передач. За 3 сезона на уровне КХЛ Иван сыграл 177 матчей, 26 раз поразил ворота соперника и отметился 23 передачами. За плечами нападающего 6 сезонов в нашем клубе. За 324 матча (КХЛ+ВХЛ) в цветах "Лады" наш 25 номер набрал 100 (59+41) очков.

Николай Макаров присоединился к команде по ходу сезона 2025/2026. За 22 игры Макаров отметился 7 голевыми передачами. 23-летний защитник провел в КХЛ 123 игры, 32 из которых в плей-офф, набрал 14 (1+13) очков и имеет показатель полезности "+7".