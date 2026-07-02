Хоккейные клубы "Лада" и "Сочи" обменялись спортсменами

ХК "Лада" пополнил нападающий "Сочи" Дмитрий Уткин, а обратно по обмену отправился защитник тольяттинцев Марат Калимуллин, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Уткин ударно провел свой первый полноценный сезон в МХЛ. За 39 матчей центральный нападающий набрал 31 (16+15) очко, благодаря чему получил шанс проявить себя в КХЛ. После дебютного матча нападающий отметился результативной передачей, а уже в третьей игре за "Сочи" смог поразить ворота соперника.

Дмитрий имеет в своем активе 83 игры и 15 (9+6) очков в КХЛ и 71 матч в ВХЛ, в которых он набрал 24 результативных балла. Также за плечами Дмитрия участие в Кубке Вызова МХЛ 2022.