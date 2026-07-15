Заместителем спортивного директора ХК "Лада" стал Иван Телегин

Иван Телегин назначен на должность заместителя спортивного директора ХК "Лада", сообщает пресс-служба клуба.
Иван Алексеевич - заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2018 г. в составе сборной России, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.
В марте 2025 г. Иван Телегин был назначен спортивным директором СХК "Югра". Теперь он продолжит карьеру в хоккейном клубе "Лада" в качестве заместителя спортивного директора.
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