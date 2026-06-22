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Хоккей Спорт

ХК "Лада" подписал голкипера и продлил контракт с нападающим

ТОЛЬЯТТИ. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" подписал голкипера Никиту Подскребалина. Соглашение рассчитано на два года носит и двусторонний характер.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Воспитанник челябинского хоккея провел предыдущий сезон в составе новокузнецкого "Металлурга". Всего на счету Подскребалина 209 матчей в ВХЛ, 21 из которых — на "ноль". В прошлом сезоне голкипер стал победителем регулярного чемпионата, оформил 10 сухих матчей при коэффициенте надежности 1.90 и средним процентом отраженных бросков 93%.

На счету Никиты 19 матчей в КХЛ в составе "Металлурга" и "Трактора", 91,6% отраженных бросков с коэффициентом надежности 2.51.

Также тольяттинский клуб продлил на один сезон контракт с нападающим Дмитрием Кугрышевым.

Нападающий провел за "Ладу" 198 матчей и набрал 101 (35+66) очко. В составе команды форвард преодолел отметку в 850 матчей в КХЛ. За все время выступления в лиге форвард провел 891 игру, забросил 176 шайб и отдал 264 передачи.

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