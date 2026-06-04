Алекс Коттон покидает "Ладу"

Защитник Алекс Коттон покидает тольяттинский ХК "Лада".
Он присоединился к "Ладе" перед стартом минувшего сезона. За 63 игры канадец, забросил 4 шайбы и отдал 21 передачу. В составе нашей команды Алекс установил рекорд по очкам за сезон среди защитников.
Спортивные права на Алекса Коттона переданы ЦСКА в обмен на денежную компенсацию.
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