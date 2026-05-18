Развязка сезона Любительской следж-хоккейной Лиги: в Самаре назовут победителей четырех дивизионов

Хоккей Спорт

Развязка сезона Любительской следж-хоккейной Лиги: в Самаре назовут победителей четырех дивизионов

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 20 по 23 мая Самара станет центром притяжения для поклонников следж-хоккея. Город примет заключительный, четвертый этап Любительской следж-хоккейной лиги (ЛСХЛ), объединившей 18 команд и более 230 спортсменов из 15 городов России. По его итогам будут подведены общие результаты сезона и названы победители во всех четырех дивизионах: 1, 2-1, 2-2 и 3.

Фото: Федерация адаптивного хоккея

Сезон, стартовавший в ноябре 2025 года, выходит на финишную прямую. Победитель в каждом дивизионе определяется по сумме всех матчей, сыгранных командами на протяжении четырех этапов. За право называться сильнейшими в течение полугода боролись 18 команд со всей России. После предыдущих раундов, принятых Йошкар-Олой, Нижним Новгородом, Екатеринбургом, Магнитогорском и Ленинградской областью, коллективы соберутся в Самаре, чтобы завершить турнирную дистанцию и окончательно распределить места в итоговой таблице.

География этапа
Матчи пройдут на трех ледовых площадках Самары:
● Дивизион 1: Дворец спорта имени Владимира Высоцкого (ул. Молодогвардейская, 222);
● Дивизионы 2-1 и 3: Спортивный комплекс "Маяк" (Костромской переулок, 15А);
● Дивизион 2-2: Основная часть матчей пройдет в "МТЛ-2" (ул. Советской Армии, 253В), однако решающий финальный поединок этого дивизиона также состоится в СК "Маяк".

За минувшие месяцы команды проявили невероятную волю к победе и мастерство. В составах команд выступают лица с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе ветераны специальной военной операции.

Сборная Самарской области выступит в дивизионе 2-2. В составе нашей команды — ветераны СВО, в том числе выпускники проекта "Школа героев", реализуемого по решению губернатора Вячеслава Федорищева и являющегося продолжением президентской программы "Время героев".

Открытие соревнований — 21 мая в 13:00 в "МТЛ-2".

Торжественная церемония закрытия турнира и официальное награждение победителей и призеров состоится 22 мая. В этот вечер будут названы имена триумфаторов сезона ЛСХЛ 2025/2026.

Вход на матчи свободный. Организаторы приглашают болельщиков, представителей СМИ и всех неравнодушных к спорту людей поддержать участников и увидеть своими глазами, что такое настоящий хоккейный дух.

