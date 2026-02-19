16+
Хоккей Спорт

"Лада" уступила "Ак Барсу"

ТОЛЬЯТТИ. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 19 февраля, на тольяттинском стадионе "Лада-Арена" прошел очередной матч регулярного чемпионата КХЛ "Ладой" и казанским "Ак Барсом". Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Тольяттинцы открыли счет в большинстве на седьмой минуте. Алекс Коттон бросил от синей линии, а Тайлер Граовац подставил клюшку. На 13-й минуте Дмитрий Яшкин получил шайбу перед воротами хозяев и сравнял счет. Несмотря на то, что казанцы больше атаковали в первом периоде, волжане отвечали резкими контратаками.

Так, в одном из моментов после Райли Савчук попал в перекладину. На 25-й минуте Нэйтан Тодд вывел гостей вперед, поразив нижний угол ворот "Лады". На 29-й минуте тольяттинцам, игравшим в меньшинстве, удалось отыграться. Савчук все же добился своего: он убежал от защитника гостей и броском в ближний угол восстановил равновесие. На 58-й минуте Тодд оформил дубль, изменив направление полета шайбы после броска партнера. А на последней минуте Александр Барабанов броском по пустым воротам установил окончательный результат. 2:4, победа "Ак Барса".

"Лада" — "Ак Барс" (Казань) — 2:4 (1:1; 1:1; 0:2)

