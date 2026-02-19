16+
Глава департамента транспорта Самары Владимир Чичев покинул свой пост

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Фото: пресс-служба мэрии Самары

Руководитель городского департамента транспорта Владимир Чичев 17 февраля покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщает "Самарское обозрение".

По информации издания, с 18 февраля исполняющим обязанности руководителя департамента транспорта администрации Самары назначен Александр Ерополов. На время исполнения новых обязанностей он будет также продолжать работать в должности заместителя руководителя департамента, совмещая эти полномочия.

Напомним, Владимир Чичев занимал должность главы дептранса с 27 марта 2025 года. На этом посту он сменил Сергея Маркина, руководившего ведомством более 6 лет. 

