Глава департамента транспорта Самары Владимир Чичев покинул свой пост

Руководитель городского департамента транспорта Владимир Чичев 17 февраля покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщает "Самарское обозрение".
По информации издания, с 18 февраля исполняющим обязанности руководителя департамента транспорта администрации Самары назначен Александр Ерополов. На время исполнения новых обязанностей он будет также продолжать работать в должности заместителя руководителя департамента, совмещая эти полномочия.
Напомним, Владимир Чичев занимал должность главы дептранса с 27 марта 2025 года. На этом посту он сменил Сергея Маркина, руководившего ведомством более 6 лет.
Последние комментарии
