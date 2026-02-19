16+
Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "Прошу всех педагогов школ Самары больше уделять внимания урокам финансовой грамотности и "Урокам цифры"

Глава Самары Иван Носков обратился к самарским педагогам, чтобы они больше внимания уделяли цифровой грамотности учащихся и приобщению их к высоким технологиям. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Продолжаем сотрудничать с Финансовым университетом при правительстве РФ и Сретенской духовной академией. В прошлом году рассказывал, что самарские ребята стали первыми участниками Международного движения по финансовой безопасности. И вот очередная группа старшеклассников в этом году отправилась в Москву. Программа насыщенная — лекции, посвященные финансовой безопасности, экскурсии в московские храмы, в Музей финансов и Музей Банка России, в Кремль и на Красную площадь, визит в Международный нумизматический клуб и Центр "КиберХаб". Плюс профориентационные игры и знакомство с народными видами спорта России. Обязательно встретимся с ребятами, когда они вернутся из Москвы, обсудим их впечатления и дадим обратную связь организаторам.

Всего в этом году в проекте примут участие порядка 140 школьников Самары. Думаю, для кого-то это станет определяющим фактором в выборе профессии в сфере финансов или финансовой безопасности. А в целом такие поездки дают возможность получить новые знания и передать их близким, в том числе одноклассникам.

Прошу всех педагогов и руководителей школ Самары больше уделять внимания урокам финансовой грамотности и "Урокам цифры". Будущее — за высокими технологиями, а финансовая сфера актуальна всегда", — обращается Иван Носков.

