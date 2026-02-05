16+
Иван Носков: "По окончании учебы в "Школе героев" буду рад видеть ее участников в числе сотрудников администрации Самары"

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
4 февраля в Самаре для участников региональной программы "Школа героев" прошла "Мастерская управлением муниципалитетом". Они познакомились с особенностями работы в сфере государственного и муниципального управления, а также узнали об основных направлениях работы администрации города. Встречу провел глава города Самары Иван Носков совместно с врио министра внутренней политики Самарской области Александром Кузнецовым.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Практически со всеми бойцами уже знаком по Совету ветеранов СВО Самары, который сейчас органично вошел в состав областной Ассоциации ветеранов СВО и укрепил ее. Знаю, что среди ветеранов много тех, кто хочет служить Родине и на гражданке, в том числе на муниципальной службе. Честно рассказал о самых острых проблемах и планах развития города. Самара — очень перспективный город с точки зрения промышленного комплекса, логистики, культуры, туризма. К сожалению, в течение многих лет все возможности Самары в должной мере не использовались. Рассказал, какие проблемы удалось снять и что еще предстоит сделать. Каждому, кто выберет муниципальную службу, нужно будет изучать проблемы изнутри. По окончании учебы в "Школе героев" буду рад видеть ее участников в числе сотрудников администрации города", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Руководители структурных подразделений администрации города рассказали об основных направлениях своей работы, включенных в Стратегию социально-экономического развития Самары до 2036 года, в том числе о нюансах современной кадровой политики, приоритетных нацпроектах, реализуемых на территории города, об особенностях реализации градостроительных полномочий, новом дизайн-коде и благоустройстве по федеральным и областным программам.

Заместитель главы города, кавалер двух орденов Мужества, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами и ордена "За военные заслуги" Сергей Карасев рассказал о своем опыте участия в Президентской программе "Время героев" и стажировке у главы города Самары Ивана Носкова. Участники программы, в свою очередь, рассказали о проектах, над которыми работают в рамках "Школы Героев".

"Скоро планируем открыть учебный класс для школьников от 9 до 16 лет, где дети участников СВО будут заниматься бесплатно с инструкторами по БПЛА. Также будем преподавать медицину, тактику ведения боя, в том числе историю и практику рукопашного боя. Название проекта еще обдумываем. А воплощать его в жизнь будем на площадке Самарского Гарнизонного Дома Офицеров во взаимодействии с военно-патриотическим центром дополнительного образования "Александриец" Союза "Военно-исторический клуб "Бессмертные Гусары", — поделился кавалер ордена Мужества, участник второго потока региональной программы "Школа героев" Максим Баранович.

После встречи для участников организовали экскурсию на транспортные предприятия города. В Центре организации дорожного движения им рассказали о внедрении интеллектуальной системы управления дорожным трафиком, призванной сделать движение по городским маршрутам более быстрым, безопасным и комфортным для водителей и пассажиров. В МП "Трамвайно-троллейбусное управление" — о работе Учебного центра, где происходит подготовка водителей трамвая и троллейбуса, перспективах трудоустройства, льготах и соцпакете, обновленном в 2025 году.

Напомним, региональная программа "Школа героев" стала продолжением федеральной программы "Время героев", инициированной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В Самарской области проект "Школа героев" реализуется по поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева с октября 2024 года.

