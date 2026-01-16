16+
Муниципалитеты Власть и политика

Мэрия Самары приватизирует 20 объектов на 152 млн рублей

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Департамент управления имуществом Самары опубликовал ряд приказов, в соответствии с которыми с 2026 по 2028 годы планируется приватизировать 20 объектов недвижимости.

Фото: Александра Ламзина

Речь идет о нежилых помещениях в разных районах города, расположенных в подвалах и цокольных этажах, а также о нескольких земельных участках, на которых расположены эти объекты.

Всего опубликовано 20 приказов. Большинство помещений расположены в Самарском районе. Общая начальная стоимость объектов, планируемых к приватизации, составляет около 152 млн рублей.

Самый дорогой объект находится в Куйбышевском районе (пер. Извилистый, 3). Помещение площадью 421,7 кв. метров планируют продать за 23,5 млн рублей.

Объект с наиболее низкой стоимостью расположен в Ленинском районе. Нежилое помещение площадью 48,7 кв метров на ул. Красноармейской, 5 оценивают в 942 тыс. рублей.

В документах отмечается, что приватизация будет осуществлена путем продажи на аукционе в электронной форме. Аукционы проведут в первом полугодии 2026 года.

