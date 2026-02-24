Главой Октябрьска стал Владимир Ревин

Во вторник, 24 февраля, на внеочередном заседании думы Октябрьска главой города избран Владимир Ревин. Об этом сообщает Самарская губернская дума.

Избранию предшествовало заседание конкурсной комиссии под председательством спикера губернской думы, академика РАН Геннадия Котельникова. Комиссия из пяти претендентов по итогам индивидуальных собеседований вынесла на рассмотрение гордумы две кандидатуры: инженера-энергетика ООО "Нефтяной терминал Самара" Максима Никитина и врип главы Октябрьска Владимира Ревина.

На состоявшемся в тот же день пленарном заседании думы кандидаты представили свои концепции перспективного развития муниципалитета, рассказали о своем видении повышения социально-экономических показателей города и улучшения благополучия его жителей. В итоге депутаты единогласно избрали новым градоначальником рекомендованного губернатором и одобренного конкурсной комиссией Владимира Ревина.

Напомним, Владимир Ревин ранее занимал пост председателя думы Октябрьска.

Прежняя глава города Александра Гожая в декабре 2025 г. написала заявление об увольнении по собственному желанию и была назначена помощником губернатора.