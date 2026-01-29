16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пять детских школ искусств Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование благодаря нацпроекту "Семья" в 2026 году 64 ветеранам СВО из Самары бесплатно выделили земельные участки для подсобного хозяйства Волонтеры "Молодой гвардии" организовали доставку воды маломобильным жителям Куйбышевского района Самары В Самаре лыжную базу "Чайка" планируют передать в концессию Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ

Муниципалитеты Власть и политика

Пять детских школ искусств Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование благодаря нацпроекту "Семья" в 2026 году

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2026 году пять детских школ искусств города Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование. По федеральному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья" на эти цели выделено более 18 млн рублей.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"В Самаре 34 детских школы искусств, в которых учится почти 16 тысяч детей. Важно, чтобы занятия музыкой были не только интересными, но и проводились с использованием качественных музыкальных инструментов. Национальный проект "Семья" позволяет регулярно обновлять материально-техническую базу учреждений культуры Самары. В этом году сразу в пяти школах искусств появятся новые музыкальные инструменты. Надеюсь, это станет стимулом для повышения мастерства юных талантов и новых побед на престижных конкурсах", — сказал глава города Самары Иван Носков.

В числе учреждений, для которых в этом году приобретут новые музыкальные инструменты и оборудование, Детская школа искусств имени А. Я. Басс, Детские школы искусств №№ 6 и 9, Детская художественная школа № 2 и Детская художественная школа им. Г. Е. Зингера. Для школ искусств приобретут рояли, пианино, баяны и аккордеоны, а также нотные сборники и учебные пособия; художественные школы будут оснащены интерактивными панелями, пополнят натюрмортный и библиотечный фонды.

"Очень рады предстоящему обновлению. Распаковка нового инструмента — это всегда особенный момент для каждого музыканта, будь то опытный взрослый артист или ребенок, только приступивший к обучению. Для нас это прекрасная возможность усовершенствовать образовательный процесс, и я уверена, такие перемены помогут нашим ребятам покорять новые творческие высоты", — поделилась директор Детской школы искусств имени А. Я. Басс города Самары Елизавета Сморкалова.

Напомним, нацпроект "Семья" стартовал в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов "Демография" и "Культура". Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1