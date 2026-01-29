Пять детских школ искусств Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование благодаря нацпроекту "Семья" в 2026 году

В 2026 году пять детских школ искусств города Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование. По федеральному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья" на эти цели выделено более 18 млн рублей.

"В Самаре 34 детских школы искусств, в которых учится почти 16 тысяч детей. Важно, чтобы занятия музыкой были не только интересными, но и проводились с использованием качественных музыкальных инструментов. Национальный проект "Семья" позволяет регулярно обновлять материально-техническую базу учреждений культуры Самары. В этом году сразу в пяти школах искусств появятся новые музыкальные инструменты. Надеюсь, это станет стимулом для повышения мастерства юных талантов и новых побед на престижных конкурсах", — сказал глава города Самары Иван Носков.

В числе учреждений, для которых в этом году приобретут новые музыкальные инструменты и оборудование, Детская школа искусств имени А. Я. Басс, Детские школы искусств №№ 6 и 9, Детская художественная школа № 2 и Детская художественная школа им. Г. Е. Зингера. Для школ искусств приобретут рояли, пианино, баяны и аккордеоны, а также нотные сборники и учебные пособия; художественные школы будут оснащены интерактивными панелями, пополнят натюрмортный и библиотечный фонды.

"Очень рады предстоящему обновлению. Распаковка нового инструмента — это всегда особенный момент для каждого музыканта, будь то опытный взрослый артист или ребенок, только приступивший к обучению. Для нас это прекрасная возможность усовершенствовать образовательный процесс, и я уверена, такие перемены помогут нашим ребятам покорять новые творческие высоты", — поделилась директор Детской школы искусств имени А. Я. Басс города Самары Елизавета Сморкалова.

Напомним, нацпроект "Семья" стартовал в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов "Демография" и "Культура". Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.