Дизайн-проекты пяти общественных пространств обсудили жители Железнодорожного и Красноглинского районов Самары

В районах Самары продолжаются публичные обсуждения дизайн-проектов общественных пространств, которые претендуют на благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2027 году. Встречи с жителями прошли в Железнодорожном и Красноглинском районах областной столицы.

В Красноглинском районе в ТОП-20 общественных пространств, отобранных жителями города Самары, вошли две территории — часть сквера "Южный" в поселке Южном и часть сквера имени академика Н. Д. Кузнецова в поселке Управленческом.

"Скверы "Южный" и имени академика Н. Д. Кузнецова — важные общественные пространства для Красноглинского района и Самары в целом. Проектом благоустройства сквера "Южный" предполагается расширение и благоустройство существующей смотровой площадки с видом на Волгу, устройство тротуара, установка опор освещения, садовых диванов и урн до санатория "Красная Глинка". В сквере имени академика Н. Д. Кузнецова требуется обновление от ул. Сергея Лазо до входа в основную часть сквера с заменой плиточного покрытия, обновлением зелёных насаждений и газонов, устройством клумб, садовых диванов и освещения, — рассказал глава Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов. — Жители активно участвуют в обсуждениях и предлагают идеи по улучшению пространств — это говорит о настоящей заботе о районе".

В Железнодорожном районе в перечне территорий, которые могут быть благоустроены в следующем году, сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина, сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина в районе дома № 75 по ул. Гагарина, а также сквер у Поликлиники № 13 по улице Гагарина. Базовой концепцией благоустройства предусмотрены новые малые архитектурные формы и элементы уличной мебели, пешеходные дорожки, новые зеленые насаждения и цветочные клумбы.

"По улице Гагарина есть много территорий, скверов, которые потенциально могут стать местом притяжения жителей для досуга и отдыха. Одна из них — сквер у Поликлиники № 13 на видовой части улицы Гагарина. Это пространство пользуется популярностью среди жителей нашего микрорайона, и, если оно получит новый современный облик, здесь будет приятно проводить время, гулять с детьми. Я как родитель был бы рад этому преображению, — поделился житель Железнодорожного района Артем Евсеев. — Хочется максимально сохранить существующие зеленые насаждения, сделать качественное уличное освещение, особенно вдоль проезжей части по улице Гагарина".

Кроме того, жители предложили установить информационный стенд, запрещающий выгул собак в сквере, добавить живую изгородь, установить автополив и увеличить количество скамеек.

Дизайн-проекты общественных пространств будут доработаны с учетом предложений жителей и выставлены на рейтинговое голосование.

Напомним, на общественные обсуждения вынесены 20 общественных пространств, которые определены жителями Самары по результатам первого этапа отбора в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" на 2027 год. Перечень этих территорий и подготовленные дизайн-проекты доступны на сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара по ссылке.