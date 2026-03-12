16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дизайн-проекты пяти общественных пространств обсудили жители Железнодорожного и Красноглинского районов Самары Иван Носков утвердил план ремонта дорог в Самаре Более 190 участков автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов планируется отремонтировать в 2026 году в Самаре В Самаре увеличат до 420 млн рублей финансирование программ поддержки молодых семей Руководить аппаратом администрации Самары будет Елена Москвичева

Муниципалитеты Власть и политика

Дизайн-проекты пяти общественных пространств обсудили жители Железнодорожного и Красноглинского районов Самары

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В районах Самары продолжаются публичные обсуждения дизайн-проектов общественных пространств, которые претендуют на благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2027 году. Встречи с жителями прошли в Железнодорожном и Красноглинском районах областной столицы.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В Красноглинском районе в ТОП-20 общественных пространств, отобранных жителями города Самары, вошли две территории — часть сквера "Южный" в поселке Южном и часть сквера имени академика Н. Д. Кузнецова в поселке Управленческом.

"Скверы "Южный" и имени академика Н. Д. Кузнецова — важные общественные пространства для Красноглинского района и Самары в целом. Проектом благоустройства сквера "Южный" предполагается расширение и благоустройство существующей смотровой площадки с видом на Волгу, устройство тротуара, установка опор освещения, садовых диванов и урн до санатория "Красная Глинка". В сквере имени академика Н. Д. Кузнецова требуется обновление от ул. Сергея Лазо до входа в основную часть сквера с заменой плиточного покрытия, обновлением зелёных насаждений и газонов, устройством клумб, садовых диванов и освещения, — рассказал глава Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов. — Жители активно участвуют в обсуждениях и предлагают идеи по улучшению пространств — это говорит о настоящей заботе о районе".

В Железнодорожном районе в перечне территорий, которые могут быть благоустроены в следующем году, сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина, сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина в районе дома № 75 по ул. Гагарина, а также сквер у Поликлиники № 13 по улице Гагарина. Базовой концепцией благоустройства предусмотрены новые малые архитектурные формы и элементы уличной мебели, пешеходные дорожки, новые зеленые насаждения и цветочные клумбы.

"По улице Гагарина есть много территорий, скверов, которые потенциально могут стать местом притяжения жителей для досуга и отдыха.  Одна из них — сквер у Поликлиники № 13 на видовой части улицы Гагарина. Это пространство пользуется популярностью среди жителей нашего микрорайона, и, если оно получит новый современный облик, здесь будет приятно проводить время, гулять с детьми. Я как родитель был бы рад этому преображению, — поделился житель Железнодорожного района Артем Евсеев. — Хочется максимально сохранить существующие зеленые насаждения, сделать качественное уличное освещение, особенно вдоль проезжей части по улице Гагарина".

Кроме того, жители предложили установить информационный стенд, запрещающий выгул собак в сквере, добавить живую изгородь, установить автополив и увеличить количество скамеек.

Дизайн-проекты общественных пространств будут доработаны с учетом предложений жителей и выставлены на рейтинговое голосование. 

Напомним, на общественные обсуждения вынесены 20 общественных пространств, которые определены жителями Самары по результатам первого этапа отбора в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" на 2027 год. Перечень этих территорий и подготовленные дизайн-проекты доступны на сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5