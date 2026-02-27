Мэр Самары Иван Носков встретился с представителями НКО

Накануне Всемирного дня НКО, который отмечается 27 февраля, глава Самары Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора — получателями субсидий от администрации города, грантов от Фонда Президентских грантов и министерства экономического развития Самарской области, участниками Школы грантовых проектов. Он обсудил с руководителями организаций расширенные меры поддержки, которые будут действовать с 2026 года. Общая сумма субсидий составит более 76 млн руб., что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Еще 25 млн рублей — фонд нового конкурса для социально ориентированных НКО.

"Сегодня НКО Самары собирают гуманитарную помощь, участвуют в реабилитации ветеранов СВО, содействуют в благоустройстве общественных территорий, укреплении межнациональных связей, проведении спортивных мероприятий, помогают тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, способствуют развитию народных промыслов и декоративно-прикладного творчества, объединяют и поддерживают молодежь, людей с ОВЗ, пожилых самарцев. Практически каждая организация собирает неравнодушных людей, которые хотят сделать мир вокруг лучше, но хочется, чтобы больше жителей Самары про эти объединения узнали. И про их проекты тоже. Договорились в дальнейшем встречаться раз в квартал и обсуждать совместную работу. От общественников жду главным образом большей вовлеченности в общегородские мероприятия, со своей стороны гарантирую поддержку общественно полезной деятельности", — отметил Иван Носков.

Размер одного гранта, на который смогут претендовать социально ориентированные некоммерческие организации в 2026 г., составляет до 1 млн рублей. Сам конкурс будет объявлен в марте. Всего же финансовую поддержку через субсидии и гранты планируется оказать 120 некоммерческим организациям. В 2025 г. финансовую поддержку получили 85 НКО, в том числе 14 некоммерческим организациям город предоставил помещения для работы.

"Такие встречи, безусловно, важны для каждого, кто работает в некоммерческом секторе. Это возможность напрямую задать главе города вопросы, рассказать о проблемах, вместе прийти к конструктивным решениям. Благодарю Ивана Николаевича за уделенное внимание, мы со своей стороны готовы еще более активно участвовать в жизни города — и развивая свои проекты, и содействуя в благоустройстве общественных территорий, поддержке наших бойцов СВО, организации общегородских событий. Что касается текущей работы, по своему опыту могу сказать, что муниципалитет всегда оказывает юридическую поддержку, в нашем случае — в имущественных вопросах, связанных со сменой помещений", — поделилась председатель СРОО содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей "Свежий ветер", онлайн-тренер Фонда президентских грантов Юлия Копылова.

Руководителям НКО рассказали о возможности участия в предстоящих общественных обсуждениях дизайн-проектов городских пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Также общественники смогли задать специалистам профильных департаментов интересующие вопросы об аренде помещений у муниципалитета и условиях получения такой меры поддержки. Кроме того, руководители поделились своими планами на 2026 год. Так, руководитель региональной Самарской общественной культурной организации "Ассоциация "Твой путь" Дмитрий Шипуля пригласил главу города принять участие в одном из туристических мероприятий осенью 2026 года.

Сейчас в Самаре работают 2305 некоммерческих организаций. Все отборы на предоставление субсидий и грантов проходят в системе "Электронный бюджет", а специалисты профильного департамента проводят консультации по подготовке заявок на получение субсидий по телефону 333-49-26.