Заместители главы города Самары расскажут о планах на 2026 год в программе "Прямой диалог"

В Самаре стартует серия прямых эфиров заместителей главы города и руководителей департаментов "Прямой диалог". Каждый из них расскажет об итогах работы в 2025 году и поделится планами на 2026 год. Первый прямой эфир состоится завтра, 10 февраля в 18:00. На вопросы ответит первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

Юлия Александровна курирует в администрации города вопросы экономического развития, инвестиций, туризма, торговли и социальной сферы. Она расскажет о крупных инвестиционных проектах и реализации нацпроектов, о том, как будет реализовываться принятая Стратегия социально‑экономического развития Самары до 2036 года, какая поддержка оказывается в Самаре промышленникам и предпринимателям и какую роль в этом процессе играют бизнес-миссии. Также в ходе эфира Юлия Ашуркова расскажет об основных туристических событиях на 2026 год и поделится планами по развитию учреждений соцсферы.

Интересующие вопросы Юлии Ашурковой можно будет также задать в комментариях к прямой трансляции в группе администрации города Самары ВКонтакте. Также выпуск можно будет посмотреть в эфире телеканала "Самара-ГИС".