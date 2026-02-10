16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Заместители главы города Самары расскажут о планах на 2026 год в программе "Прямой диалог" Иван Носков: "В городе достаточно возможностей, чтобы воплотить давно сформированные проекты в жизнь" Иван Носков: "По окончании учебы в "Школе героев" буду рад видеть ее участников в числе сотрудников администрации Самары" Иван Носков: "Новый МФЦ поможет горожанам более оперативно взаимодействовать с государственными и муниципальными службами" В Самарской области предложили изменить систему оплаты вывоза мусора

Муниципалитеты Власть и политика

Заместители главы города Самары расскажут о планах на 2026 год в программе "Прямой диалог"

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре стартует серия прямых эфиров заместителей главы города и руководителей департаментов "Прямой диалог". Каждый из них расскажет об итогах работы в 2025 году и поделится планами на 2026 год. Первый прямой эфир состоится завтра, 10 февраля в 18:00. На вопросы ответит первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Юлия Александровна курирует в администрации города вопросы экономического развития, инвестиций, туризма, торговли и социальной сферы. Она расскажет о крупных инвестиционных проектах и реализации нацпроектов, о том, как будет реализовываться принятая Стратегия социально‑экономического развития Самары до 2036 года, какая поддержка оказывается в Самаре промышленникам и предпринимателям и какую роль в этом процессе играют бизнес-миссии. Также в ходе эфира Юлия Ашуркова расскажет об основных туристических событиях на 2026 год и поделится планами по развитию учреждений соцсферы.

Интересующие вопросы Юлии Ашурковой можно будет также задать в комментариях к прямой трансляции в группе администрации города Самары ВКонтакте. Также выпуск можно будет посмотреть в эфире телеканала "Самара-ГИС".

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1