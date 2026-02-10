16+
Театр Культура

Театр "Грань" покажет премьеру по пьесам Чехова "Медведь" и "Предложение"

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 21 февраля, в театре "Грань" состоится премьера спектакля "АХ! ЛЮБОВНАЯ ЧЕХОВЕРТЬ" (16+). Основу нового спектакля составили две одноактные комедийные пьесы А. П. Чехова "Медведь" и "Предложение".

Спектакль c парадоксальным сюжетом, живыми, забавными характерами и яркими диалогами поставит заслуженный деятель искусств РФ, театральный режиссер Владимир Бирюков. В новом спектакле актеры театра "Грань" будут работать не только в живом плане, но и управлять куклами.

Режиссер-постановщик — Владимир Бирюков (Пенза), художник-сценограф — Виктор Никоненко (Москва), художник по костюмам — Виктор Никоненко (Москва), художник по свету — Евгений Ганзбург (Санкт-Петербург), композитор — Арсений Плаксин, хореограф — Павел Самохвалов.

В ролях: Ярослава Афанасьева, Елена Голикова, Максим Князев, Арсений Шакиров.

Владимир Бирюков о спектакле: "Антон Павлович Чехов однажды написал: "…пока я не любил, я сам тоже отлично знал, что такое любовь". Понимаете, пока сам не любил. Почему, зная и понимая недостатки человека, ты просто растворяешься в нем и делаешь все для того, чтобы этому человеку было хорошо? Как это? Куда исчезает весь наш опыт, разум, образование, статусы? Ты превращаешься в человека, который просто отравлен этой химией. Даже Чехов не мог разобраться, что такое любовь. 
Вот этот парадокс — несоизмеримость событий и последствий — он выстраивает в этих пьесах. Пришел эдакий грубиян, настоящий медведь, выбить долги, а вместо этого взял и женился! Забыл о том, что он вылетит в трубу, что он обанкротится, пойдет по миру с сумой…

А в "Предложении" — другой парадокс: пришел свататься и чуть не умер от оскорбления в свой адрес. И здесь — о неумении любить. Оба героя нуждаются в любви, но не умеют, не знают, как это. Ведь что такое любить? Это прежде всего любить ее недостатки. Понимаете, не достоинства, а недостатки".

По мнению режиссера-постановщика, новый спектакль, поставленный по пьесам-шуткам "Медведь" и "Предложение", важен как сейчас, так и в будущем, потому что он дает невероятно позитивный импульс для всех, разочаровавшихся в любви.

"А ведь без любви — вообще не жизнь. Без любви мы теряем самое главное — чувства, эмоции, надежду, веру…", — говорит режиссер-постановщик.

К своим шуточным пьесам Антон Павлович Чехов относился как будто несерьезно. Написал "просто чтобы скоротать время", как сообщает он в феврале 1888 г. Я. П. Полонскому. Про "Предложение" и вовсе отозвался так: "Нацарапал специально для провинции паршивенький водевильчик…". И никак не ожидал, что обе пьесы-шутки постигнет такой успех и громкое шествие по русским театрам.

