В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла "Золушка"

25-31 декабря и 2–4 января в Самарском театре драмы состоятся премьерные показы мюзикла "Золушка" по мотивам сказки Шарля Перро (6+).

Мюзикл "Золушка" — классическая сказочная история. История о смелости быть собой, о праве выбрать свою дорогу и пройти по ней с тем, кто увидит и полюбит тебя настоящего, бросить вызов предрассудкам и навязанным стереотипам.

Золушка волей судьбы оказалась прислугой в собственном доме, а Принц — пленником дворцовых условностей и отцовских ожиданий. Оба они томятся в одиночестве, оба мечтают об иной, настоящей жизни. Фея готова помочь им, но внезапно волшебный механизм Времени дает сбой, и все летит кувырком: Золушка и Принц никак не могут повстречаться. Казалось бы, шанс на счастье упущен, но Время готовит им восхитительный подарок, которым каждый из героев должен суметь воспользоваться.

Композитор Данил Борисов, автор либретто Виктория Борисова, режиссером выступила постановщик мюзиклов Дарья Борисова.

Продолжительность — 1 час 30 минут без антракта. Для удобства маленьких зрителей Самарский театр драмы изготовил специальные подушки-бустеры. Билеты можно приобрести и по "Пушкинской карте".

Мюзикл "Золушка" останется в репертуаре Самарского театра, но будет показываться только в новогодние каникулы, то есть следующие спектакли состоятся через год.