Театр Культура

ОТП Банк запускает "культурную" акцию: шанс выиграть поездку в Санкт-Петербург и билеты на спектакль "Фрида"

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ОТП Банк запускает "культурную" акцию, в котором победитель получит уникальную возможность побывать в Санкт-Петербурге и увидеть спектакль "Фрида" от венгерской танцевальной компании Eva Duda Dance Company.

Победитель акции получит полностью оплаченную поездку в Санкт-Петербург, включая размещение в отеле "Астория" на 2 ночи с завтраками и видом на центр города. Этот приз подарит возможность провести два незабываемых дня в культурной столице России, разделив их с другом, подругой, второй половинкой или любым другим спутником.

Для участия в акции необходимо подписаться на Telegram-канал ОТП Банка и нажать кнопку "Участвую" под постом об участии в событии. Важно оставаться подписанным на канал до завершения акции, то есть до 21 ноября 2025 года.

Победитель будет выбран случайным образом с помощью бота для розыгрышей GiveShare Bot в группе ОТП Банка в telegram. Результаты будут опубликованы в специальном посте в telegram-канала банка не позднее 23:59 21 ноября 2025 года.

Не упустите шанс стать частью этого "культурного" события и получить незабываемые впечатления. Вся подробная информация об акции размещена на специальной странице.

