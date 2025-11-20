В Самаре прошли гастроли Государственного академического Малого театра России

В Самаре с 18 по 19 ноября прошли "Большие гастроли" Государственного академического Малого театра России (ГАМТ России), организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. В рамках направления "Ведущие театры" программы "Большие гастроли" на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича прошли показы спектакля "Смута. 1609–1611 гг.".

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина: "Гастроли Государственного академического Малого театра России в Самаре — отличная возможность для нашей публики увидеть высокопрофессиональные театральные постановки. Спектакль "Смута. 1609–1611 гг.", который был представлен в рамках программы "Большие гастроли" Министерства культуры РФ, затрагивает важную историческую тему и, безусловно, привлек внимание зрителей. Обменные гастроли помогают укреплять связи между регионами и дают возможность актерам и творческим коллективам делиться своими достижениями с широкой аудиторией".

"Спектакль имеет идеологическое художественное значение. Самое эмоциональное — это финал. Когда смута, народ бунтует, хлеба нет, нужно убедить людей, что все-таки все будет хорошо, и прекратить этот бунт. Всегда очень сложно, когда решается самое страшное, самое главное — быть Руси или нет. Спектакль очень ассоциативный — защита отечества от нашествия тех, кто хочет его расчленить, разъять. Важна роль человека, жертвующего собой ради родины", — народный артист России Валерий Афанасьев.

В Самаре Малый театр показал спектакль "Смута. 1609–1611 гг.", который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории. Режиссер-постановщик сценической версии романа В. Р. Мединского — народный артист России Владимир Бейлис.

В постановке отражаются события, связанные с обороной Смоленска от польских интервентов в период Смуты. Героико-патриотический сюжет с любовными линиями и детективной интригой определяет эпический размах постановки. Образ города помогает раскрыть тему духовной стойкости русского народа, подчеркнуть особую роль веры и мужества в переломные моменты истории.

В спектакле звучит музыка из произведений народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и России Георгия Свиридова.

Роли в спектакле исполнили: народные артисты России Валерий Афанасьев, Александр Ермаков, Владимир Дубровский, Валерий Бабятинский, Александр Вершинин, заслуженные артисты России Алексей Фаддеев, Александр Белый, Дмитрий Кознов, Василий Дахненко, Сергей Кагаков, Олег Доброван, Варвара Андреева, Сергей Тезов, Юрий Ильин, Галина Микшун, артисты Лидия Милюзина, Александр Волков, Мари Марк, Екатерина Казакова, Максим Путинцев, Игнатий Кузнецов, Петр Жихарев, Никита Шайдаров, Михаил Мартьянов, Ирина Жерякова, Екатерина Бикс, Наталья Вершинина, Наталья Боронина, Алена Колесникова, Наталья Швец, Юлия Сафронова, Игорь Григорьев, Михаил Зубарев, Станислав Сошников, Денис Корнух, Дмитрий Сафонов, Сергей Видинеев, Евгений Воронов, Алексей Коновалов, Кирилл Шварценберг, Алексей Анохин, Константин Юдаев, Евгений Арановский, Андрей Манке, студенты ВТУ (института) имени М. С. Щепкина Ульяна Хромова, Анна Касаткина, Дарья Борисенко, Герман Васильев, Степан Кузьмин, Федор Меркулов, Юрий Мацкевич, Михаил Добржанский, Даниил Капитонов, Александр Марцинкевич, Иван Егоров.