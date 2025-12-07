В СамАрте пройдет видеопоказ спектакля "Мамаша Кураж"

14 декабря ТЮЗу "СамАрт" исполнится 95 лет, и в этот день театр решил вспомнить один из своих ведущих спектаклей, принесших ему всероссийское признание и Национальную премию "Золотая Маска". Постановка Адольфа Шапиро с Розой Хайруллиной в заглавной роли стала визитной карточкой СамАрта.

Премьера постановки по пьесе Бертольта Брехта состоялась в Самарском ТЮЗе в октябре 2001 года. За 18 лет существования спектакль побывал на Национальном театральном фестивале "Золотая Маска" в Москве и Санкт-Петербурге, получив премию "Лучшая работа художника в российском театре"; принял участие в VII Германском театральном фестивале в городе Берлин.

С премьеры роль Мамаши Кураж исполняла заслуженная артистка РФ, лауреат Госпремии России Роза Хайруллина, ее сыновей играли артисты Олег Белов и Алексей Фокин, затем самартовцы Сергей Дильдин и Павел Маркелов. В 2011 г. Адольф Шапиро вводит на роль Мамаши Кураж заслуженную артистку России Ольгу Агапову.

Спектакль СамАрт сыграл более 150 раз.

В день показа видеоверсии "Мамаши Кураж" в фойе театра пройдет выставка, посвященная спектаклю. На ней будут представлены костюмы Юрия Харикова, реквизит и часть декораций, а также драгоценная театральная награда — "Золотая Маска". Видеопоказ вместе со зрителями будут смотреть артисты, занятые в спектакле.

Вход на выставку и на спектакль свободный: зрителям нужно приобрести бесплатный билет на сайте театра, сообщает региональный минкульт.