У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Во вторник, 13 сентября, Счетная палата представила депутатам Самарской губернской думы отчет о нарушениях, которые выявили в театре юного зрителя "СамАрт". Вопросы возникли к репертуару, руководству и использованию имущества.

"В частности, выяснилось, что главный режиссер театра жил в гостинице учреждения без регистрации в журнале учета постояльцев и без оплаты средств за проживание. При проведении проверки в 2019 году также был установлен факт проживания в гостинице лиц без соответствующей регистрации в журнале и без оплаты", — сообщили представители Счетной палаты депутатам на заседании комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму.

Вопросы ревизоров вызвали постановки "Горе от ума", "Иванов", "Темные аллеи", "Трехгрошовая опера".

"Создание спектаклей осуществлялось на протяжении пяти лет с перерывом на один-два года, что отрицательно повлияло на обновление репертуара и, соответственно, на финансово-хозяйственную деятельность театра", — указывают также сотрудники Счетной палаты.

Кроме того, выявлены завышение зарплат и снижение уровня укомплектованности кадрами.

Вопросы вызвал и буфет. "Индивидуальные предприниматели аренду не платят, коммунальные платежи не возмещают, это продолжается годами", — прокомментировал зампред Самарской губернской думы Александр Милеев.

Также, с его слов, выяснилось, что в театре не использует машину за 2,7 млн руб., которую ранее очень просили купить.

Представители театра комментируя результаты проверки, заявили, что проблемы с буфетами существуют во многих учреждениях культуры — бизнесменам просто невыгодно сотрудничать с такими организациями.

Также стало известно, что уже несколько месяцев театр работает без художественного руководителя. Ранее этот пост занимал Павел Маркелов. Депутаты попеняли минкульту, что он не имеет резерва на случай таких кадровых проблем.

В ближайшее время в театре должны исправить недостатки.